El Belén que puedes ver en Valladolid que recrea las calles y plazas de uno de los pueblos más bellos de España

El Palacio de Pimentel inaugura un Belén Monumental que recrea los rincones más representativos de Albarracín

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado este viernes el Belén Bíblico Monumental en el Palacio de Pimentel, en un acto en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Asociación Belenista Castellana, María del Carmen de la Fuente Dívar, así como por portavoces y diputados provinciales.

La edición de este año se ambienta en Albarracín, uno de los municipios más emblemáticos del patrimonio turolense y considerado entre los pueblos más bellos de España.

La Asociación Belenista Castellana ha recreado sus rincones esenciales: desde las calles estrechas y empedradas hasta las casas con balcones de madera y sus plazas más características.

Íscar ha abierto el acto agradeciendo a la Asociación Belenista Castellana “su esfuerzo y dedicación durante estas semanas para levantar este espectacular Belén”, y extendió su reconocimiento a los representantes institucionales y medios de comunicación “por acompañar una vez más a la Diputación en el inicio de la Navidad”.

El presidente ha destacado que, con la llegada de estas fechas, “el Palacio de Pimentel vuelve a convertirse en un espacio de tradición”, recordando que cada año miles de visitantes acuden a contemplar esta creación navideña.

Entre los espacios representados destacan los hornos de yeso propios de la zona, la Puerta de Molina —por donde la Sagrada Familia inicia su huida a Egipto—, el puente de Rudilla sobre el río Guadalaviar, la Catedral del Salvador con la escena de Jesús entre los doctores, así como la Plaza Mayor y la Casa Consistorial, que acogen el Empadronamiento y la búsqueda de posada. El recorrido culmina en la Ermita del Carmen, donde se ubica la escena de la Natividad.

Con esta recreación “tan nuestra y tan representativa”, señaló Íscar, la Diputación abre simbólicamente las puertas a la Navidad, esperando que “miles de vallisoletanos puedan visitarlo y disfrutarlo”.

El Belén permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre solo abrirá por la mañana, mientras que el 1 de enero permanecerá cerrado.

Entrega del Premio de Postales Navideñas

Durante la inauguración, la Diputación entregó también el premio del Concurso de Postales Navideñas, en el que han participado usuarios de talleres ocupacionales y prelaborales, centros de día y viviendas tuteladas de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad.

El ganador ha sido Fernando Frutos Sastre, del Taller Prelaboral de Pinoduero, con su obra Un día para la historia, que será utilizada por la institución para su felicitación oficial de Navidad.

Además, se otorgó una mención especial a José Luis Marcos Álvarez, del Taller Ocupacional de Cigales, por su postal Feliz Navidad. 25 años juntos, que se difundirá a través de las redes sociales de la Diputación.