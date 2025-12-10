Talleres, magia o una ruta de belenes llenan una "agenda navideña diseñada para unir familias" en Valladolid

"Una agenda navideña diversa y diseñada para unir familias, poner en valor nuestra cultura y dinamizar nuestro medio rural". Bajo esta premisa, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este miércoles la programación de la institución provincial para estas fechas.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel, donde Íscar ha estado acompañado por el diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, y el de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, además de otras autoridades.

Las actividades arrancarán este mismo viernes, 12 de diciembre, con la apertura del mercado navideño en el Espacio La Granja donde se podrán encontrar una "gran variedad" de productos de la provincia de la marca de la Diputación, Alimentos de Valladolid, el "marchamo de la garantía".

"Podremos encontrar nuestras marcas favoritas y descubrir sorprendentes sabores de mieles, carnes, piñones, quesos, cervezas, bebidas y podríamos seguir. Auténticas delicias elaboradas en nuestra provincia", ha incidido Conrado Íscar.

La programación se extenderá hasta el 6 de enero y aglutinará rutas de belenes vivientes por la provincia, espectáculos de magia, talleres, excursiones familiares y hasta la salida de los usuarios de los centros residenciales de personas mayores dependientes de la institución provincial.

Por otro lado, la Diputación de Valladolid inauguró su Belén monumental el pasado viernes y estará abierto hasta el 6 de enero de lunes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirán únicamente en horario de mañana y el 1 de enero estará cerrado.

Desde el servicio de Cultura, se ha reforzado la "apuesta por el talento local" a través de un ciclo de siete conciertos que arrancará el próximo 14 de diciembre en Fuentesol y terminará el día 30 en Piñel de Abajo.

Otro de los grandes atractivos será la ruta de los belenes vivientes por la provincia, para lo que la Diputación de Valladolid dotará de un autobús que saldrá de la Plaza de San Pablo para que los interesados "no tengan que preocuparse del transporte".

De esta manera, podrán "conocer lo que hacen en Cabezón de Pisuerga, Laguna de Duero, Aldeamayor de San Martín, Simancas, Fresno el Viejo o Robladillo". Toda la información, en cualquier caso, está disponible en la página de la Diputación de Valladolid.

Un año más, se ha programado también la visita del paje real a 23 municipios de la provincia, con el objetivo de ir rotando cada año por todo el territorio para recoger la carta de los niños antes de la llegada de los Reyes Magos. Empezarán el 13 de diciembre en Carpio y acabará su ruta el 4 de enero en La Seca.

Recitales líricos, conciertos de villancicos, teatro de calle y magia también completarán las actividades. El Valle de los Seis Sentidos también cuenta con una oferta de campamento de Navidad durante los días no lectivos, en una muestra más del "claro esfuerzo por favorecer la conciliación familiar y laboral".

El deporte también tendrá su protagonismo con los campeonatos escolares durante estos meses de diciembre y enero y la Copa BTT Tudela Bike.

Los mayores de los centros residenciales dependientes de la Diputación de Valladolid, el de Cardenal Mendoza y Doctor Villacián, podrán disfrutar de festivales y de la tradicional comida institucional.

Y como es una "época significativa para el afecto y la convivencia", según ha destacado Íscar, podrán vivir estas fechas con "especial intensidad" con el recorrido de las calles alumbradas de Valladolid o la visita al Belén monumental del Palacio de Pimentel el 17 de diciembre.