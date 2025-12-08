Aprovecha una salida de sus compañeros de piso y cambia la cerradura alegando el impago del alquiler: hay un detenido

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, después de que cambiara la cerradura de la vivienda en el barrio de Delicias y dejara las pertenencias de una pareja que subarrendaba una habitación en el rellano.

Los hechos se produjeron a las 00:15 horas de la madrugada del 7 de diciembre, cuando la Policía fue alertada por una llamada que informaba de problemas entre compañeros de piso. Al llegar al piso, los agentes se entrevistaron con los afectados, una pareja que residía en una habitación de alquiler desde hacía unos cuatro meses.

La pareja manifestó que, al regresar a la vivienda, encontraron que la cerradura principal había sido cambiada y que todas sus pertenencias estaban depositadas en el rellano exterior, a pesar de que la habitación que ocupaban permanecía cerrada con candado. Los afectados mostraron a la Policía un contrato de alquiler manuscrito, fechado en agosto de 2025, que acreditaba el arrendamiento de la habitación.

Tras llamar a la puerta del piso, los agentes fueron atendidos por una pareja, que reconoció haber accedido a la habitación de los denunciantes, haber extraído sus pertenencias y haber cambiado la cerradura, alegando como motivo el impago de varias mensualidades de alquiler y el estado de suciedad de la estancia.

Los ocupantes reconocieron no ser los propietarios del piso, sino que subarrendaron la habitación a los denunciantes, ya que el contrato de arrendamiento figura a nombre de un familiar.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido por el presunto delito de allanamiento de morada y la mujer no fue arrestada por encontrarse al cuidado de un menor de corta edad, pero se comprometió a comparecer ante la autoridad judicial.

La Policía recogió la cerradura sustituida y las llaves, que fueron entregadas a los afectados y el detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.