Alarma en una vivienda de Valladolid: humo abundante tras arder una secadora y causar cuantiosos daños

La Policía Local y los Bomberos de Valladolid en el lugar del incendio.

Susto tremendo el que se ha vivido, en la noche de este viernes, en una vivienda ubicada en la calle Joaquín Velasco Martín, concretamente en el número 48, por un incendio declarado a las 20:50 horas de ayer, como han confirmado desde el Servicio de Emergencias a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 112 dio aviso tanto a los Bomberos de Valladolid como a la Policía Municipal que acudieron al lugar alertados por el intenso humo que existía por el fuego ocasionado.

Los bomberos han informado que el fuego se ha originado por culpa de una secadora y que la rápida intervención de los ocupantes evitó la propagación del fuego.

Imagen de los daños sufridos por el fuego Fotografía: Bomberos de Valladolid

Por suerte no hay que lamentar heridos, pero sí cuantiosos daños en dicha vivienda.