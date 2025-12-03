La Diputación de Valladolid activa el Plan de Vialidad Invernal: 700 toneladas de sal para actuar ante la nieve

La Diputación de Valladolid ha activado el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 con el objetivo de garantizar la seguridad y la accesibilidad en la red provincial de carreteras durante los meses de invierno.

El dispositivo, coordinado por el Servicio de Vías Provinciales, está preparado para actuar de manera inmediata ante situaciones de nieve, hielo y otras inclemencias meteorológicas, reforzando el compromiso de la institución con todos los municipios de la provincia.

El operativo cuenta con una dotación mecánica formada por cuatro camiones 4x4 de más de 300 CV capaces de montar cuñas de ángulo variable y extendedores de fundente, cuatro cuñas adaptables a estos vehículos con un ancho igual o superior a 2.600 mm, cuatro extendedores de fundente con capacidad superior a 4 m³ y un vehículo tipo pick-up equipado con una cuña de 2,5 metros y un extendedor de sal de 1 m³.

Para garantizar la eficacia del plan desde el primer momento, la Diputación dispone de 700 toneladas de sal acopiada y distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la provincia, lo que permite una respuesta inmediata ante episodios de hielo o nieves persistentes.

El Plan de Vialidad Invernal moviliza además a un equipo humano compuesto por un facultativo, un auxiliar técnico, cuatro capataces–encargados y cuatro oficiales–conductores, profesionales que trabajan coordinadamente para asegurar que ningún municipio quede incomunicado y que la circulación pueda mantenerse en condiciones de seguridad.

La Diputación de Valladolid activa cada año el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para anticiparse a las inclemencias del invierno y garantiza que los servicios esenciales lleguen con normalidad a toda la provincia, especialmente en las zonas rurales más expuestas a las bajas temperaturas.