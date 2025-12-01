Cómo ahorrar en la calefacción o montar un aerogenerador en mi finca: Participa en Verde llega a tres pueblos más

La Diputación de Valladolid y el Colegio de IngenierosVA han presentado la segunda edición de “Participa en Verde”, un proyecto que busca llevar información práctica, asesoramiento técnico y soluciones reales sobre energía a los vecinos de los municipios rurales.

En 2025, el programa se desarrollará en Campaspero, La Seca y Viana de Cega, consolidándose como una herramienta de referencia para comprender y aprovechar las oportunidades de la transición energética.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez, destacaron durante la presentación que esta edición da “continuidad” al éxito de 2024, cuando el programa se aplicó en Mayorga, Nava del Rey y Portillo, con una participación vecinal muy activa y con resultados que ya están permitiendo ahorrar energía y reducir facturas en hogares y edificios municipales.

El programa mantiene una estructura pensada para responder a dudas reales del entorno rural y ofrecer herramientas prácticas:

Explica de forma clara por qué Europa impulsa el cambio energético y cómo repercute en los municipios, desde ayudas disponibles hasta oportunidades para hogares y negocios.

Sesión abierta a todos los vecinos para conocer cómo funcionan, qué ahorro pueden generar y qué dificultades reales existen. Como novedad, este año se ofrecerá una hoja de ruta práctica para que los ayuntamientos o los propios vecinos puedan avanzar hacia la creación de su propia comunidad energética.

IngenierosVA realizará tres auditorías por localidad: dos en viviendas seleccionadas y una en un edificio público o industrial. Se revisarán consumos, aislamiento, sistemas de calefacción y oportunidades de mejora. Los resultados se presentarán de forma sencilla para que cualquier vecino pueda entenderlos y aplicar recomendaciones similares en su propia casa.

Consultas prácticas

En la pasada edición, los técnicos recibieron consultas muy concretas que se esperan repetir este año. Entre las más habituales:

¿Cómo puedo ahorrar con mi caldera de gasoil? ¿Es posible instalar un pequeño aerogenerador en mi finca? ¿Qué pasos reales hay que seguir para montar una comunidad energética? ¿Cuánto podría ahorrar si cambio la iluminación de mi negocio?

El objetivo es que cualquier vecino pueda plantear dudas sobre su vivienda, explotación agrícola o negocio y recibir asesoramiento directo.

“El ahorro empieza por lo conocido”

Durante la presentación, Conrado Íscar destacó la importancia de acercar el conocimiento técnico al entorno rural:

“Participa en Verde ha demostrado que cuando los vecinos reciben información útil, el ahorro es real. Damos un paso más para que los beneficios de las energías limpias lleguen a todos los rincones y ningún municipio se quede atrás”.

Subrayó también que el programa refuerza la asesoría individual, habilitando una “ventanilla de consulta” para resolver dudas energéticas y ofreciendo herramientas para que los ayuntamientos impulsen proyectos colectivos.

El decano de ingenierosVA, Rafael Álvarez, remarcó el valor social del proyecto: “Este programa es ejercer nuestra responsabilidad como colegio profesional. Cuando los vecinos reciben información clara y asesoramiento técnico, mejoran su hogar, su negocio y su entorno. Ese conocimiento es uno de los mayores logros”.

Álvarez insistió en que la ingeniería no se limita a las grandes infraestructuras: “También estamos para acompañar a la ciudadanía, resolver dudas prácticas y proponer soluciones reales para que cada municipio sea más eficiente y sostenible”.

Con la incorporación en 2025 de Campaspero, La Seca y Viana de Cega, “Participa en Verde” amplía su alcance y se afianza como un programa que quiere llegar a toda la provincia.