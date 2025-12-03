CC.OO. alcanza un preacuerdo parcial en la negociación del convenio de tintorerías y lavanderías de Valladolid

CC.OO. alcanzó un preacuerdo parcial con la parte empresarial del sector de tintorerías y lavanderías de Valladolid, centrado en la actualización de las tablas salariales de 2025, y acordó mantener abierta la negociación para seguir avanzando en el resto de materias del convenio durante la reunión mantenida en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla).

La próxima reunión, según informó el sindicato en un comunicado, se celebrará el 19 de enero, ya sin la mediación del Serla, tras un avance que, para CC.OO., “supone un primer paso significativo tras el bloqueo que venía arrastrando la negociación del convenio provincial de tintorerías y lavanderías”.

El sindicato destacó que el preacuerdo alcanzado es fruto del esfuerzo realizado en las últimas semanas por la plantilla del sector, así como del trabajo de mediación desarrollado por el Serla, que ha permitido acercar posiciones y desbloquear parcialmente la mesa. CC.OO. valoró este avance, aunque subrayó que aún quedan elementos esenciales por negociar para lograr un convenio digno y completo.

De este modo, se ha decidido mantener abierta la negociación, con el compromiso de abordar en las próximas reuniones los aspectos que siguen pendientes, entre ellos las mejoras en el plus de transporte, la diferenciación entre categorías y la regulación de las retribuciones por trabajo en domingos y festivos, reivindicaciones que han sido defendidas por el sindicato desde el inicio del proceso.

CC.OO. reafirmó su determinación de continuar trabajando para garantizar unas condiciones laborales justas para las más de 220 personas trabajadoras del sector, muchas de ellas con discapacidad, y recordó que el objetivo final es cerrar un convenio que responda a la dignidad y al esfuerzo del colectivo.

Además, recordó que las provincias de Segovia, Ávila y Burgos están pendientes de la negociación de este convenio, porque podrían solicitar la extensión del convenio provincial de Valladolid, ya que estos tres territorios carecen de convenio provincial.