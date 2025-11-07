Las tintorerías dicen basta: "Los salarios por convenio están por debajo del SMI, pedimos 30 € más por categoría"

Los trabajadores de las grandes tintorerías industriales de Valladolid aumentan la presión sobre la actualización de su convenio colectivo. Han pasado más de tres meses desde que los representantes sindicales presentaron la última propuesta a la empresa con sus reivindicaciones y aseguran que todavía no han recibido una respuesta.

"Desde julio bien podían haber hecho una valoración del coste", critica Antonio Estrada, portavoz de la Federación de Hábitat de CC. OO. CyL, a El Español - Noticiascyl. "Lo que vemos es que hay una paralización en la negociación de forma consciente".

Este miércoles estaban convocados en el Serla a una reunión que tenía el objetivo de desbloquear la negociación. Pero no se pudo celebrar. Una de las empresas solicitó aplazarla al 13 de noviembre, lo que los trabajadores consideran "una falta de respeto".

Ante la "prepotencia" con la que consideran que están actuando las empresas, están dispuestos a comenzar un calendario de protestas. Se manifestarán el próximo día 14 de noviembre a las 13:30 horas en la puerta de la fábrica de Ilunion y el día 19 a las 10:30 horas en la puerta de la nueva sede de la ONCE.

La tintorería industrial en Valladolid está copada por dos empresas. "Hay dos empresas fuertes que acaparan el 80 % del sector. Ilunion con 185 trabajadores y Limpiezas Frem con 38". Se dedican esencialmente a la limpieza textil de hospitales, residencias, hoteles o restaurantes.

Estrada explica que las reivindicaciones de los trabajadores se centran en la actualización de su convenio colectivo porque "son unas tablas salariales que no se ajustan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". Según el portavoz sindical "es un convenio en el que todas las tablas salariales son superadas por el SMI, desde hace ya unos años que ha habido incrementos tan fuertes del salario mínimo".

Solicitan que, a partir de ese mínimo que establece el SMI, se incremente en 30 euros el sueldo según los niveles. "Creemos que los 16 o 21 euros que cobra un encargado más que un trabajador que acaba de entrar y no tiene ningún tipo de responsabilidad son pocos". La propuesta presentada a la empresa recoge una diferencia de 30 euros entre niveles.

Además, exigen que las empresas "se ajusten a la realidad del servicio". Lo que consideran que implica crear nuevas categorías, "es un convenio que viene con categorías de hace muchísimo tiempo, cuando mayoritariamente era la tintorería de barrio, de cercanía. Y ahora es todo lo contrario".

Entre las propuestas de los trabajadores también se incluye reducir la jornada laboral, aumentar el plus de transporte por día de trabajo "que lleva congelado tres años" y mejorar el precio de las horas en días festivos. "Por ir a trabajar un domingo o festivo queremos que en vez de 52 euros perciban 10 euros la hora", explica Antonio Estrada.

Negociación paralizada

Los sindicatos consideran que las empresas mantienen paralizada la negociación del nuevo convenio colectivo para el sector de la tintorería industrial en Valladolid. Alegan desde CC.OO. que presentaron en julio su última propuesta en una mesa de negociación "a la que las empresas se sientan a negociar junto al responsable de Avadeco y ponen trabas, son realmente ellos los que tienen parado este convenio".

Antonio Estrada relata que la plataforma de propuestas fue entregada el 17 de julio a la empresa después de una asamblea de trabajadores que aprobó el documento. "En septiembre convocamos una reunión para conocer la respuesta de las empresas y la suspendieron, dijeron que tenían que calcular el coste económico". Desde entonces "hemos hablado con Avadeco y no tiene todavía noticias de la empresa".

En opinión del portavoz de CC.OO. asumir las demandas de los trabajadores "no es un coste grande". Por este motivo, "no sabemos cuál es el objetivo que tienen ellos, pero seguro que no es el de negociar".

Además, desde el sindicato expresan su "preocupación por los conflictos que hay en empresas que tienen la mayoría de sus trabajadores con algún tipo de discapacidad". Recuerdan la situación complicada que se vive en la actualidad en Grupo Lince, a la que suman los problemas en este sector de la tintorería industrial.

Este medio ha intentado hablar con Ilunion para conocer su versión del conflicto laboral, pero no ha recibido respuesta de la empresa.