El 3 de diciembre, un día decisivo en el caso por la muerte de Esther López: Óscar, contra las cuerdas

Concentración a las puertas del juzgado de familiares y amigos de Esther López. R.Valtero / ICAL

Este 3 de diciembre es una fecha clave para el caso por la desaparición y muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo que desapareció en la madrugada del pasado 13 de enero de 2022, y cuyo cadáver aparecía en una cuneta, cerca de la localidad vallisoletana, el 5 de febrero de ese mismo año.

Será este miércoles, a las 10:00 horas y en el Juzgado de Instrucción Número 5 que lleva el caso, cuando tendrá lugar la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral que, en principio, y salvo sorpresa de última hora, servirá para que Óscar S. se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid por la ley de jurado.

A esta audiencia preliminar están citados Óscar, el único sospechoso, y también las acusaciones, tanto la Fiscalía, que ejercerá esa acusación pública, como las particulares. Cabe destacar que el principal sospechoso acudirá a la cita como acusado de “asesinato” después de conocerse las peticiones de cárcel.

El Ministerio Público ha solicitado un total de 18 años de cárcel para él mientras que los padres de Esther piden un total de 39 años. La hermana de Esther López, Inés, pide una pena de prisión de 33 años. La defensa de Óscar reclama el "sobreseimiento de la causa".

La curva en la que apareció el cadáver de Esther López Miriam Chacón / ICAL

La jueza rechaza nuevas pruebas

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, volvía a rechazar la pasada semana, como les informaba EL ESPAÑOL de Castilla y León, la práctica de nuevas pruebas complementarias que solicitaba la defensa de Óscar S.

En su nueva resolución, a la que tenía acceso este periódico, María Esther Fernández de León, la magistrada que lleva el caso, desestimaba el recurso de reforma que la representación legal del acusado interpuso contra un auto anterior de fecha de 28 de octubre.

La jueza ya mostró anteriormente su oposición a la práctica de nuevas pruebas. Entendía entonces que la causa se encontraba ya “completa y ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción” y señalaba también que se debía “evitar además continuar con la dilatación indebida del procedimiento”.

Todo, una escasa semana antes de que tenga lugar esa audiencia preliminar del miércoles, 3 de diciembre.

Concentración de los amigos y familiares de Esther López a las puertas del juzgado. R.Valtero Ical

La Fiscalía pide 18 años de cárcel

La Fiscalía de Valladolid solicita para el único investigado una pena de prisión de 18 años de cárcel tras la presentación de su escrito de acusación, el último que conocimos tras el de los padres de Esther, que piden 39 y el de la hermana, 33, mientras que la defensa pide el sobreseimiento por falta de pruebas.

En el escrito, la acusación pública, llevada por la fiscal jefa de Valladolid, Soledad Martín Nájera, se tipifican los hechos como un delito de asesinato con alevosía por lo que el ministerio público pide para Óscar S. esa pena de 18 años.

Además, en concepto de responsabilidad civil le reclama el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y también 80.000 para su hermana.

Los padres reclaman 39 años de prisión

Por su parte, los padres de Esther López, Miguel y María Jesús, que fueron los primeros en presentar su escrito de acusación, piden penas que en su conjunto se elevan a los 39 años de cárcel e indemnizaciones por un importe global de 500.000 euros, según el escrito de calificación provisional al que tenía acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En dicho escrito, los progenitores de Esther interesan un total de 25 años por el delito de asesinato, subsidiariamente, por homicidio agravado piden 18 años y medio. Por el de omisión de socorro solicitan otro año y medio de cárcel y multa de 10.800 euros.

Por otro delitito contra la integridad moral, dos años, otros seis por detención ilegal y otros cinco por conducción temeraria. Además de la retirada del carné de conducir durante 10 años y medidas de alejamiento además de 500.000 euros de indemnización.

La hermana pide 33 y la defensa la libre absolución

Por su parte, la hermana de Esther López, Inés López de la Rosa, la tercera de las acusaciones, después de la de sus padres y la Fiscalía, solicita para Óscar una pena de prisión de 33 años.

Inés solicita 25 años por el asesinato y 10 años sin carné para el investigado, o con carácter subsidiario, 18 y medio por homicidio con dos agravantes o 15 por homicidio, dos meses de multa por omisión del deber de socorro, dos años de cárcel por daño moral y seis más por detención ilegal y en concepto de responsabilidad civil indemnizaciones que llegan a los 150.000 euros.

Por su parte, la defensa de Óscar solicita el sobreseimiento de la causa al “no haber indicios razonables” tras cuatro años de investigación asegurando que “no existen pruebas para que se le pueda acusar” y defendiendo que “se ha violado flagrantemente su presunción de inocencia.

Concentración frente a las puertas del juzgado

Así se presenta esta audiencia preliminar del 3 de diciembre en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid. Con los padres de Esther pidiendo 39 años de cárcel, la hermana 33, y la Fiscalía 18 y la defensa de Óscar la libre absolución.

Ahora será la jueza, María Esther Fernández de León, la que escuche a las partes y tome una decisión tras la misma que se celebrará desde las 10.00 horas de ese día clave, uno más en el Caso Esther López.

Familiares y amigos de Esther López se concentran a las puertas del juzgado

Como en todas las citas claves del proceso, amigos y familiares de Esther López se concentrarán, desde las 9:30 horas frente a las puertas del juzgado.

Lo harán para “reclamar justicia para Esther” y hacen un llamamiento a la ciudadanía “para hacer que entre todos el recuerdo de Esther siga vivo y su asesinato no quede impune”.