El Árbol de los Deseos de Valladolid reparte 18.000 € y un cheque único para gastarlo en tiendas en pocas horas

Este año se celebra la XXII edición del Sorteo del Árbol de los Deseos, destinado a premiar a los clientes que durante estas fechas realizan sus compras en los más de 900 establecimientos comerciales que participan en esta acción de promoción, que es ya un clásico de la Navidad en la ciudad.

Los comerciantes adheridos, de ramas tan diversas como deportes, juguetes, alimentación, moda, joyería, hogar, etc., identificados mediante distintivo, entregarán a sus clientes una papeleta por compras iguales o superiores a 6 euros, entre el 1 y 25 de diciembre.

Para participar en el sorteo, el cliente deberá introducir el código de la papeleta y sus datos personales en la página www.valladolidcomercioproximo.es.

Las papeletas registradas participarán en el sorteo ante notario que se celebrará el día 26 de diciembre, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, pudiendo optar a los siguientes premios: 1 cheque regalo por valor de 7.407,41 euros (con retención incluida) y 40 cheques regalo por valor de 300 euros. En total, se reparten 18.000 euros en premios para gastar en los establecimientos participantes en esta campaña.

El listado de los establecimientos participantes y el funcionamiento de la campaña el Sorteo de los Deseos estará publicado en la página web: www.valladolidcomercioproximo.es.

Es importante recordar que solo pueden participar en el sorteo los mayores de 18 años y que para acceder al premio hay que presentar la papeleta física sellada por el establecimiento.

Los ganadores aparecerán publicados en prensa el día 27 de diciembre y recibirán el premio en un acto en al Ayuntamiento. El ganador del premio principal recorrerá las diferentes zonas comerciales de Valladolid, acompañado por representantes de las entidades organizadoras, y con el objetivo de gastarse el premio, a lo largo de la mañana del día 30 de diciembre.

Esta campaña se promocionará a través de 1.000 carteles con el lema ‘Pide un deseo, es Navidad’, y 910.000 papeletas para distribuir entre los comercios participantes. Como novedad, este año se publicitará también en los nuevos MUPIS digitales de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, al igual que la programación de animación navideña, llegando así el mensaje de forma más atractiva y a más rincones de la ciudad.

Al igual que el año anterior, el mercado artesanal navideño de la Plaza Mayor se alía con la campaña del Árbol de los Deseos, ofreciendo desinteresadamente en la caseta de información el servicio de registro de papeletas que entregan los comercios participantes, ayudando así a las personas que se sienten menos cómodas con las tecnologías digitales.

XIX Concurso de Escaparates ‘Ciudad de Valladolid’

Se ha convocado la XIX edición del Concurso de Escaparates ‘Ciudad de Valladolid’, en el que este año se han inscrito 75 establecimientos comerciales de la ciudad de diversas zonas y sectores, incrementándose la participación con respecto al año pasado.

Los comercios participantes exhibirán los escaparates a concurso entre el 9 y el 25 de diciembre, que no podrán variarse en este periodo y que deberán estar iluminados al menos hasta las 22:00h. Para identificar los escaparates a concurso y acreditar a los establecimientos participantes, estos deberán exponer en un lugar visible el distintivo de ‘Escaparate a concurso’.

Los premios que se establecen para los ganadores son los siguientes:

Primer premio: 1.000 euros y diploma.

Segundo premio: 500 euros y diploma.

Tercer premio: 250 euros y diploma.

Premio al mejor escaparate con Belén Navideño: 250 euros y diploma.

El fallo del jurado, integrado por un representante de cada entidad organizadora, será inapelable y se dará a conocer en los medios de comunicación.

V Concurso de fotografía Navidad en tu comercio

Vuelve también este año el concurso de fotografía como un incentivo más para animar a los ciudadanos a disfrutar de la Navidad en las zonas comerciales de la ciudad. El número de participantes no ha dejado de aumentar en cada edición y se espera superar este año las más de 300 fotografías de la edición anterior.

El tema es ‘Escaparates Navideños y Calles Iluminadas’. El plazo de participación estará abierto entre el 1 y el 19 de diciembre. Las bases y condiciones de participación se podrán consultar en también en la página www.valladolidcomercioproximo.es.

En este caso se otorgarán 3 premios de 300 euros cada uno para gastar en los establecimientos participantes en la campaña ‘Pide un deseo, es Navidad’.

La entrega de premios tanto del concurso de escaparates como de fotografía se realizará durante un acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Valladolid el día 26 de diciembre.

IV Concurso de Decoración Navideña en Calles Comerciales

Desde la Mesa del Comercio se ha promovido también el IV Concurso de Decoración Navideña en Calles Comerciales, en el que se premian dos propuestas de decoración de calles comerciales. El objetivo es incrementar las visitas de consumidores y con ello las ventas del comercio. Con la decoración de las calles premiadas se pretende contribuir al turismo comercial y además animar al resto de zonas comerciales para que se involucren y las decoren también con motivo de la Navidad.

Previamente a la presentación de ideas, las zonas comerciales interesadas en participar han podido contar con asesoramiento y ayuda técnica para idear y materializar sus propuestas.

Este año las calles ganadoras han sido la Zona Comercial Santa María, con un proyecto en el que los pinos y las piñas son los protagonistas, en una clara alusión a que el comercio local debe “hacer piña” y la Zona Comercial San Lázaro, Dársena y Fuente el Sol, en el Barrio de la Victoria, que ha presentado un proyecto que pretende rescatar la memoria del Tren Burra que dio origen a este barrio. Las calles ganadoras exhibirán su decoración del 9 de diciembre al 6 de enero de 2026. Cabe destacar, además, que este año se ha registrado el mayor número de propuestas alcanzando la cifra de diez.

Tanto este concurso como el de escaparates ha contado también con el patrocinio de Caja Rural de Zamora, a través de una aportación realizada a AVADECO, FECOSVA y Cámara.

Animación navideña en calles comerciales y mercados municipales

Se van a realizar diferentes animaciones navideñas en 13 calles comerciales de la ciudad, dirigidas a niños y adultos, con el fin de incentivar que los ciudadanos paseen por las zonas comerciales y se acerquen a conocer la amplia oferta comercial de la ciudad, animando las calles con distintas actividades. Se podrá disfrutar de música en vivo, talleres y animaciones con personajes de la Navidad, entre otras actividades.

Tendrán lugar entre el 15 de diciembre de 2025 y 4 de enero 2026, tanto en el centro como en diversos barrios de la ciudad. La programación puede consultarse en la página web www.valladolidcomercioproximo.es.

Como novedad, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, y de forma adicional al convenio de comercio minorista, se han organizado diversas actividades de dinamización en mercados municipales.

Así, el Mercado de La Rondilla vive su primera Navidad tras su rehabilitación integral con un programa que incluye sorteo de premios los días 3 y 4 de diciembre, servicio de ludoteca con actividades para niños los días 13, 22, 23,24, 29, 30 y 31 de diciembre, así como la actuación musical de la Coral ‘La Cotarra’ el día 20 de diciembre a las 12.30h.

En el Mercado del Campillo habrá un taller gastronómico con cocina en vivo y degustación el 4 de diciembre.