El CEO de Hiperbaric llega a la UEMC como protagonista de los encuentros entre líderes empresariales y universitarios

El CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, será el principal protagonista de la próxima sesión del ciclo 'Excelentes', impulsado por Cajaviva Caja Rural junto a Iberaval y la Junta de Castilla y León, que se organizará en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid en el marco de los encuentros entre líderes empresariales y jóvenes universitarios, para acercar la dinámica del tejido productivo a quienes se están preparando para iniciar su carrera profesional.

Esta nueva jornada tendrá lugar el martes 2 de diciembre, a partir de las 11:00 horas en el Salón de Actos de la UEMC, consolidándose el programa como un punto de encuentro entre los empresarios y los jóvenes universitarios. El CEO de la empresa burgalesa líder mundial en tecnologías de altas presiones aplicadas a la industria alimentaria impartirá una conferencia bajo el título 'Construir futuro, entre ingeniería y empresa'.

Se abordará la relación entre innovación tecnológica, competitividad industrial y creación de oportunidades laborales en Castilla y León. El objetivo es ofrecer a los estudiantes una visión directa de cómo las empresas punteras de la Comunidad afrontan los desafíos de un mercado que cada vez es más exigente.

'Excelentes' celebra una nueva sesión en la UEMC con Andrés Hernando como protagonista

El encargado de inaugurar la jornada será el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, como representante de la institución anfitriona del programa 'Excelentes', una oportunidad para que los estudiantes se acerquen a experiencias reales de gestión, liderazgo y emprendimiento, a la vez que destaca la importancia de que la universidad mantenga una relación estrecha con el tejido productivo de Valladolid.

De esta forma, se facilita la transición de los estudiantes al entorno laboral. Seguidamente, intervendrá el director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte, que analizará la importancia crítica de la innovación en la era de la digitalización y la inteligencia artificial dentro del ámbito empresarial, como un factor fundamental para lograr y mantener el liderazgo y la competitividad, además de su impacto en el mundo laboral y los procesos formativos.

Clausurará el acto el viceconsejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Rubén Rodríguez, lo que reforzará el mensaje de cooperación institucional en materia formativa que busca mejorar la preparación de los jóvenes y fomentar la capacidad emprendedora en la Comunidad.

En Cajaviva destacan que este ciclo se ha convertido en una "herramienta estratégica" para impulsar la retención del talento y reforzar el ecosistema empresarial de Castilla y León.

En un entorno competitivo e inmerso en plena transformación digital, para la entidad es "prioritario" ofrecer a los estudiantes referentes próximos, una visión precisa de las oportunidades que la Comunidad puede dar y casos reales de innovación.

De esta manera, 'Excelentes' pretende reafirmar su vocación de ser un espacio estable de diálogo entre la universidad, la empresa y la administración, contribuyendo a que la ciudad continúe consolidándose como un entorno atractivo para aquellos que aspiran a innovar, emprender o desarrollar su futuro profesional en Castilla y León.