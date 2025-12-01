La calefacción de un centro cívico de Valladolid enciende la polémica en días gélidos: "No se ha cerrado"

El Ayuntamiento de Valladolid ha garantizado la “correcta gestión de la avería de la calefacción en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero” ante “las acusaciones de Valladolid Toma La Palabra”, como han informado a través de un comunicado fuentes del consistorio.

“VTLP una vez más miente sobre el fallo de la calefacción en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero y continúa lanzando infundios para alarmar a la ciudadanía que está informada, desde el primer momento, en el que se estropeó el sistema”, señalan desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes.

Añaden que los técnicos “sí han actuado con la rapidez necesaria” para determinar si la avería era menor o requería de “una intervención más profunda” y afirman que “sí ha habido previsión, soluciones temporales y comunicación adecuadas”.

“No hay falta de diligencia, puesto que desde el primer momento en que falló la calefacción en dicho Centro se han adoptado medidas para solucionar el problema, y VTLP conocen la problemática mejor que nadie pues han sido los gestores de los centros cívicos”, añaden desde el Ayuntamiento de Valladolid.

Explican que la solución “de este tipo de averías e incidentes, ya que no se trata de sustituir una bombilla, sino de buscar repuestos que en muchas ocasiones están descatalogados”.

La historia del problema

A finales del mes de septiembre, de forma rutinaria, se puso en marcha la calefacción del centro cívico de referencia de cara al inicio de la temporada de encendido, “no existiendo anomalías en su funcionamiento”, explican desde el consistorio.

Cuando comenzó la temporada de arranque definitivo de la calefacción, se produjo “el fallo de la misma”, acudió la empresa mantenedora, tras varias visitas al cuarto de calderas del Centro durante la primera semana de noviembre al objeto de probar piezas de recambio suministradas por el fabricante de la caldera a través de sus distribuidores habituales.

Entonces se concluyó que “se tenían que cambiar los electrodos de encendido e ionización del quemador, pero no había repuesto y se procedió a buscar el suministro de otros compatibles, y se ha tratado de adaptar otros electrodos suministrados por el Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que no ha dado resultado en el encendido”.

El día 12 de noviembre de 2025 se informó a la Concejalía que la única opción era “cambiar el quemador, y eso suponía que, si todo iba bien, faltaría la calefacción una semana”.

“El día 18 de noviembre de 2025, el mantenedor comunicó que él no localizaba el calefactor y que estaba también a la espera de recibir precio de otro quemador para su instalación”, añaden explicando el problema.

Como medida provisional “se han colocado calefactores que mitiguen la sensación de frio en las salas hasta que se resuelva la incidencia”.

Hasta este momento se intentó no trasladar actividades a fin de evitar un impacto mayor en el desarrollo de actividades.

El día 24 noviembre de 2025, tras tener respuesta del fabricante y distribuidor, la empresa de mantenimiento de la calefacción señaló que “el quemador estaba descatalogado y que buscaría un distribuidor que proporcionara un modelo equivalente que se acoplase al cuerpo de la caldera”.

Finalmente, el día 26 noviembre de 2025, se ha informado, por parte de la empresa de mantenimiento de la caldera, que “han encontrado un quemador equivalente y que la fecha de llegada del repuesto es el 12-15 de diciembre. Una vez reciban el repuesto se repondrá la instalación de calefacción del centro cívico”.

Calefactores

“Como medida provisional se han dejado los calefactores que mitiguen la sensación de frío en las salas hasta que se resuelva la incidencia”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Matizan que el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, “no se ha cerrado” y que “se han trasladado las actividades que no pueden prestarse con el confort adecuado que proporcionan las bombas de calor que se han colocado en distintas salas”.

“De momento no pueden ponerse más, ya que la potencia del edificio es limitada, y no puede sobrecargarse la red para evitar incendios”, añaden.

Explican que el pasado día 27 de noviembre se ha celebrado en este centro cívico la tercera asamblea de zona de los presupuestos participativos, y además, se han colocado carteles informativos de la situación y se ha proporcionado la información oportuna a los usuarios.

No obstante, algunos de ellos siguen queriendo hacer uso de algunas zonas en las que no hay instalados calefactores, como la zona wifi, pese a conocer la posibilidad de utilización de otros centros cívicos o espacios municipales en los que intervenir con más confort.

“Las declaraciones de VTLP son irresponsables, ya que habla de que no se ha valorado la gravedad de la avería, y lo hace bajo el más absoluto desconocimiento, puesto que no ha solicitado información a la concejalía ni ha exigido, como dice, al equipo de Gobierno que aclare los plazos de reparación”, añaden.

Finalizan asegurando que “la reubicación de las actividades se ha hecho en la medida de lo posible, y la petición de la adopción de medidas para evitar que se repitan situaciones similares en otros centros cívicos de la ciudad y es también una petición vacía de contenido”.

“Hay que tener en cuenta que las averías no se programan, sino que surgen y, como también conoce VTLP, algunas calderas son bastante antiguas. De hecho, ellos no las sustituyeron, porque era su marca de trabajo, con nula inversión en mantenimiento y reposición, todo lo contrario que esta concejalía como se puede demostrar, que en la medida de lo posible va sustituyéndolas en beneficio de todos los ciudadanos”, añaden desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes.