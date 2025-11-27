Se enfrenta a 8 años de cárcel tras extraer de la cuenta de un familiar enfermo más de 30.000 euros

La Audiencia de Valladolid celebra este jueves, 4 de diciembre, Para cada una de ellas la Fiscalía pide una pena de prisión de cuatro años.

El escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que M.I.S.G y V.P.S. eran, respectivamente hija y nieta de la persona damnificada.

Explica dicho escrito que, en el año 2017, esta persona padecía un deterioro cognitivo leve moderado y, como consecuencia de la evolución natural del deterioro sufrió un empeoramiento progresivo que “se hizo más notable ”.

El Ministerio Fiscal añade que con el deterioro cognitivo leve era “susceptible de sufrir engaños y más influenciable” y que con el deterioro moderado grave y grave “le suponía carecer de capacidad para tomar decisiones complejas, concretamente de tipo económico por sí misma”.

La Fiscalía añade que las acusadas, se aprovecharon del deterioro cognitivo del familiar para que efectuara reintegros desde el año 2018 al año 2021 por un importe total de 34.100 euros, siendo efectuado alguno de estos reintegros por la acusada, haciendo suyas tales cantidades ambas acusadas”.

M.I.S.G, como explica la Fiscalía, aprovechando que “estaba autorizada, con la otra acusada, se apoderaron además de reintegros por valor de 4.390 euros”.

El Ministerio Fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida de la que son presuntas autoras las acusadas.

Pide para ellas imponer una pena de prisión de cuatro años e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.