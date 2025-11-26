Una mujer de 78 años fallece tras precipitarse desde un quinto piso en Parquesol

Zona donde ha tenido lugar el suceso GM

Una mujer de 78 años ha fallecido este miércoles en el barrio vallisoletano de Parquesol tras precipitarse desde un quinto piso de su domicilio, situado en la calle Manuel Silvela con Amadeo Arias.

El aviso fue recibido por el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León a las 11:25 horas, momento en el que se movilizó de inmediato a personal sanitario de Sacyl y a agentes de la Policía Nacional y Municipal.

A su llegada, los servicios de emergencia encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria e iniciaron maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos del equipo sanitario, la mujer no pudo finalmente ser reanimada. Fuentes del 112 han confirmado a este medio el fallecimiento.

Las autoridades han acordonado la zona y trabajan en la recogida de información para esclarecer las circunstancias del suceso.