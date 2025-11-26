Un incidente químico en el Parque Tecnológico de Boecillo crea una columna de humo roja y tóxica: evacuada una empresa

Un incidente químico en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) ha provocado una columna de humo roja y tóxica que ha obligado a evacuar a los 20 trabajadores que se encontraban en la empresa donde han ocurrido los hechos, según han trasladado fuentes oficiales a este periódico.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 17:27 horas por una reacción de sustancias químicas en la industria que se sitúa en la parcela 103 del Parque Tecnológico, en la calle Juan Gil de Zamora.

El aviso se ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno en la provincia, al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid.

En el lugar los bomberos están trabajando para tratar de evaluar el grado de toxicidad del humo que se ha generado fruto de la reacción de estas sustancias y se ha establecido un perímetro de seguridad en toda la zona.

Por el momento, fuentes oficiales no tienen notificación de que haya habido heridos, siendo lo más reseñable la evacuación de los 20 trabajadores de la empresa afectada.

Asimismo, se desconoce el alcance de la columna de humo y hasta las 18:00 horas no se había visto afectada ninguna empresa más aparte de la industria donde ha ocurrido todo.