CC.OO. denuncia que la UVa ha rechazado el lenguaje no sexista en sus estatutos: "Invisibilizan al 50% de la comunidad"

La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León ha cargado duramente contra la Universidad de Valladolid (UVa) por rechazar su Claustro la incorporación de un "lenguaje inclusivo y no sexista en los nuevos estatutos universitarios".

"Optan por mantener una redacción en masculino genérico que invisibiliza a más del 50% de la comunidad universitaria", han denunciado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El sindicato ha exigido a la UVa, de esta forma, que adapte los estatutos a la legislación vigente y al II Plan de Igualdad de la propia institución académica.

La votación sucedió el pasado 20 de noviembre, cuando la mayoría del Claustro rechazó la enmienda que había presentado la delegada del rector para la Responsabilidad Universitaria, según han relatado desde CC.OO.

Dicha enmienda proponía garantizar que la redacción final de los estatutos tuvieran perspectiva de género y lenguaje inclusivo. "A pesar de las alegaciones y escritos registrados hasta este 25 de noviembre, el Claustro ratificó esta posición: 159 votos a favor del texto excluyente, 15 en contra y 11 abstenciones", han desvelado.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. CyL ha lamentado este "retroceso" que sitúa a la UVa "fuera de los estándares de igualdad, rompe la coherencia entre su normativa interna y los estatutos, y envía un mensaje inaceptable a la comunidad universitaria, al mantener una redacción que no refleja de forma adecuada la diversidad de quienes integran la institución en el texto que regula la vida institucional y académica".

Para el sindicato, se trata de una decisión "profundamente incoherente, regresiva e injustificable" y han recordado que en 2021 se aprobó el II Plan de Igualdad que "explícitamente establece como objetivo general comunicar con perspectiva de género".

Esto incluía medidas para "promover un lenguaje inclusivo y no sexista, revisar documentación institucional y corregir formulaciones discriminatorias".

Además, han incidido en que las normas de convivencia de la UVa estipulan que ha de propiciarse "el uso de un lenguaje inclusivo" como parte de la igualdad entre hombres y mujeres" y que el código ético compromete a toda la institución académica a "promover la igualdad efectiva de género (...) y a la utilización de un lenguaje inclusivo".

De la misma manera, han señalado que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó en julio de 2024 las recomendaciones para un uso adecuado del lenguaje, instando a todas las universidades a que evitasen el masculino genérico y adoptasen una terminología inclusiva.

Por último, han apuntado que la Ley Orgánica 3/2007, en el artículo 14.11, dispone que todas las administraciones públicas tienen que implantar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.

Todo ello hace que desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León crean que el Claustro "no solo contradice el marco legal vigente, sino que quebranta las obligaciones éticas e institucionales aprobadas por la propia UVa y por el conjunto del sistema universitario español".

Exigen por todo esto que se garantice un proceso de "revisión lingüística que asegure una comunicación inclusiva, respetuosa y ajustada al marco normativo" y emplazan a la UVa a que sea una "institución referente en igualdad, no una excepción que retrocede en derechos ya consolidados".