El histórico y remozado mercado de Rondilla tendrá ludoteca gratuita y una nueva cafetería para sus clientes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este martes, 25 de noviembre, la concesión por diez años del puesto destinado a cafetería en el Mercado de la Rondilla de Valladolid.

Se trata de un espacio dentro del mercado que está configurado para quedar abierto hacia la “plazoleta” central cubierta en la que fluyen las tres vías de acceso del mercado. Por lo que resulta un punto ideal para abastecer de este servicio de cafetería, tanto a clientes como profesionales del mercado.

Una concesión que ha sido posible aprovechando el periodo de un año que la ley otorga para realizar adjudicaciones directas una vez que se resuelve un proceso de licitación.

De esta manera, hasta septiembre del año 2025, cualquier interesado puede solicitar un puesto y de forma ágil acceder a la concesión sin tener que pasar por todos los trámites de un proceso licitatorio, como ha sido el caso para el nuevo titular de la cafetería.

Desde su reapertura, el Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha una importante campaña de dinamización del nuevo mercado con sorteos y actividades culturales.

Algunas de ellas muy novedosas, como el servicio gratuito de ludoteca para que los padres puedan comprar con tranquilidad mientras sus niños se divierten en un entorno controlado.

Para ello, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo ha habilitado un puesto vacío que ha decorado y equipado con material infantil apto para todos los públicos. En concreto, la ludoteca estará funcionando para el público los días 13, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre.

También, y con motivo de las fiestas navideñas el conjunto coral “La cotarra” ofrecerá un concierto de villancicos el día 20 de diciembre.

Con este puesto de cafetería son ya 9 los puestos ocupados en el mercado; aún quedan otros 9 por ocupar como el de floristería o el de restaurante, ambos con posibilidad de servicio tanto al mercado como a la calle, y otros de servicios básicos y actividades complementarias.

Se da la circunstancia de que hace dos semanas se autorizó la ocupación del puesto de cafetería del mercado de Las Delicias.

De esta manera, tanto Delicias, Campillo y Rondilla, así como el Mercado del Val ofrecen este servicio complementario, pero sin embargo necesario para consolidar los mercados municipales como espacios de encuentro y cohesión social.