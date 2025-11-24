Las obras de la red de calor prosiguen en Parquesol: ahora toca a Hernando de Acuña hasta marzo

Las obras de implantación de la red de calor en el barrio vallisoletano de Parquesol avanzan hacia una nueva fase clave.

Tras varias semanas de trabajos simultáneos en distintos puntos, las intervenciones que afectan a las calles Juan García Hortelano y Ciudad de la Habana encaran ya su recta final, lo que permitirá trasladar el grueso de los trabajos a la calle Hernando de Acuña a partir de este martes, donde se prevé que la actuación se prolongue hasta el mes de marzo.

Según informó el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado, la obra en Juan García Hortelano quedará previsiblemente concluida a lo largo de esta semana, permitiendo normalizar la circulación en uno de los puntos más transitados del barrio.

En Ciudad de la Habana, las fuertes lluvias de semanas anteriores ralentizaron el ritmo previsto, aunque la empresa adjudicataria estima finalizar allí los trabajos durante la próxima semana.

La finalización casi simultánea de ambos frentes permitirá recuperar todos los movimientos y giros que actualmente permanecen restringidos en esta zona, especialmente en las conexiones con Enrique Cubero y Manuel Azaña.

Corte parcial en Hernando de Acuña durante varios meses

Una vez liberados los puntos anteriores, las obras se concentrarán en Hernando de Acuña, donde el Ayuntamiento ha autorizado un corte parcial entre las calles Juan de Valladolid y Ciudad de la Habana.

La intervención ocupará la mitad derecha de la calzada en sentido de bajada, aunque la vía permanecerá abierta en todo momento gracias a un plan especial de circulación que garantizará el tráfico en ambos sentidos.

Para ello, se habilitará un carril provisional para los vehículos que descienden hacia la avenida de Salamanca y otro para los que suben hacia Ciudad de la Habana, ambos delimitados con balizas y señalización temporal. La velocidad máxima en todo el tramo quedará limitada a 20 km/h con el fin de garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Además, se instalarán semáforos provisionales en los pasos de peatones situados en la mediana, permitiendo mantener los cruces regulados mientras avanza la obra. La presencia de maquinaria y personal obligará a circular por carriles más estrechos, por lo que el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución.

Las calles interiores próximas al área de intervención quedarán reservadas únicamente para residentes o usuarios de garajes, pasando a funcionar como fondos de saco sin conexión directa hacia Hernando de Acuña. Con esta medida se busca evitar atascos, giros bruscos y maniobras complicadas en una zona que ya sufrirá una notable reducción del espacio disponible.

El Ayuntamiento recuerda que cualquier incidencia o modificación en el calendario de obra podrá consultarse a través de la web municipal, en el apartado de información sobre tráfico y ocupaciones de calzada:

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada