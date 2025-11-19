La respuesta del concejal ante las quejas por la limpieza en Valladolid: "El servicio está funcionando muy bien"

Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, ha hablado sobre la polémica de la suciedad en la ciudad, y las últimas quejas en la zona del barrio de La Rondilla. El edil ha sido claro.

“El tema de la recogida, tanto en La Rondilla como en el resto de Valladolid, todo se recoge al día, salvo en contenedores en los que estén llenos, como los de vidrio”, ha afirmado Cuadrado Toquero.

Para el concejal, el problema que hay en la ciudad es el de “los enseres”. “Estamos en una campaña permanente”, ha afirmado, añadiendo que “estamos mejorando la situación” porque hay ciudadanos que “avisan de otros” que hacen mal las cosas.

“El Servicio de Limpieza no solo recoge un contenedor, dos, tres o cuatro. Limpia viarias, pintadas, actos… están en todos los sitios. Quejas hay siempre pero el servicio está funcionando muy bien”, ha finalizado el concejal.

Declaraciones que ha ofrecido Alberto Cuadrado tras la presentación del primer contenedor de vidrio transparente que se ubica en la ciudad pucelana, primero también de la Comunidad.