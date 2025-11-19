'Misión Valladolid' llega a ocho centros cívicos con la semana del humor: actuaciones gratuitas y risas aseguradas

'Misión Valladolid' llega un año más para hacer a la sociedad partícipe en el objetivo de alcanzar las cero emisiones en 2030

Un año más, el reto 'Misión Valladolid' llega a la ciudad del Pisuerga y lo hace poniendo el foco en un ciclo de humor y magia para conectar a la ciudadanía con el reto Misión Valladolid extendiéndose además a ocho centros cívicos con actuaciones gratuitas de monologuistas de renombre.

Organizado por el Ayuntamiento de Valladolid y Desafío Solidario, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, se celebrará un Festival de Humor y Magia que propone un reto solidario, ya que el 30% de la recaudación irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El programa se extenderá a los centros cívicos de José María Luelmo, Rondilla, Bailarín Vicente Escudero, Parquesol, Delicias, José Luis Mosquera, Zona Este y Canal de Castilla.

Imagen del cartel del 'Reto Misión Valladolid'

Las actuaciones, que serán gratuitas para todos los asistentes, hasta completar aforo, tendrán lugar en la semana del lunes 24 al jueves 27 de noviembre. El objetivo es que la 'Misión Valladolid' llegue al mayor número de personas posibles, con el fin de concienciar y hacer partícipe a los vallisoletanos de que una ciudad climáticamente neutra en 2030 es cosa de todos.

A los ocho centros cívicos llegarán con sus monólogos figuras como Eva y qué, Roberto Chapu, Chely Capitán, Quique Matilla, Luis Larrodera, Coria Castillo, Fran el Chavo y Mago Toño.

Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad en los hábitos y pequeños gestos del día a día, la campaña 'Reto Misión Valladolid' promueve una iniciativa participativa. Y es que, a la hora de recoger las entradas e invitaciones para los distintos eventos, los asistentes podrán rellenar su hoja de compromisos al contestar a la pregunta: '¿Tú qué harías por una ciudad más sostenible?'.

Gestos como ir a pie, en autobús o en bici, reciclar residuos correctamente o consumir menos energía en casa, entre otros, pueden ayudar a contribuir al objetivo de convertirse en una ciudad cero emisiones.

La hoja de compromisos ayudará a que los vecinos y vecinas manifiesten y escriban qué es lo que quieren aportar en su vida dentro de este camino hacia una ciudad más saludable.

Las invitaciones para las actuaciones gratuitas, que se celebrarán a las 19:30 horas, ya están disponibles desde el pasado 11 de noviembre en los propios centros cívicos. Eva y qué y Roberto Chapu estarán en el José María Luelmo y Canal de Castilla, respectivamente, el próximo lunes día 24.

Coria Castillo y Fran el Chavo llegarán al centro cívico Bailarín Vicente Escudero y Rondilla, respectivamente, el martes 25 de noviembre. Mago Toño (Delicias) y Luis Larrodera (Parquesol) actuarán el día 26, mientras que Chely Capitán (José Luis Mosquera) y Quique Matilla (Zona Este) harán lo propio el jueves 27.

Festival de Humor y Magia

Paralelamente, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre tendrán lugar los dos eventos de pago que se celebrarán en el Teatro Calderón.

El Teatro Calderón acogerá el Festival de Humor y Magia del reto 'Misión Valladolid'

Por un lado, el día 29 el Teatro Calderón acogerá las actuaciones de Gele Rodrigo, Paco Herrero y Nano Sanz en la que será la Gran Gala de Magia y Humor, a partir de las 20:00 horas.

Por el otro, el día 30, el Teatro Calderón celebrará, también desde las 20:00 horas, la actuación 'Ríete tú: faltándonos al respeto', en la que se subirán al escenario JJ Vaquero, Dani Rovira, Iñaki Urrutia y Arturo González Campos. Un espectáculo donde la improvisación y las risas están aseguradas.

El precio de las entradas de la Gala de Magia y Humor será de 15 euros, mientras que para el espectáculo de JJ Vaquero, Dani Rovira, Iñaki Urrutia y Arturo González Campos irán desde los 20 hasta los 40 euros. De estos dos eventos, el 30% de la recaudación se destinará a la AECC enmarcado dentro de la iniciativa del desafío solidario.

Toda la información se puede encontrar en www.ideva.es/eventos-festivalhumor-misionvalladolid.