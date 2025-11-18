Laura (46) abre un nuevo negocio para dejar de fumar con hipnosis: "Los profesionales famosos cobran 200 € por hora"

Laura Ceinos Ortega atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Laura Ceinos Ortega es una vallisoletana de 46 años que acaba de abrir una clínica de Hipnoterapia y que ha diseñado un “método único y muy eficaz para la gestión de cambios automáticos”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Ofrezco a mis clientes una atención personalizada, adaptando cada sesión a la raíz emocional de su problema. Les ayudo a dejar hábitos o a realizar cambios que les bloquean, sin lucha interna ni ansiedad”, afirma.

Además, añade, les proporciona “herramientas para su vida cotidiana, como el control de impulsos, técnicas para calmarse de forma natural y la gestión emocional” todo usando el “Método Match”, un proceso de “cambio de autoimagen y desautomatización” que “combina mindfulness para trabajar los impulsos”.

“Este proceso también usa la acupresión para liberar neurotransmisores como la serotonina, la oxitocina, y gaba de forma natural. Son técnicas de cambio de conducta para reprogramar la mente y desasociar hábitos de emociones. También emplea la hipnosis para trabajar directamente con el inconsciente, eliminando creencias irracionales, miedos y culpas que la razón no siempre admite”, añade nuestra entrevistada.

Usa este método para ayudar a sus clientes a dejar de fumar, entre otras muchas cosas, y nos explica que ve el futuro “lleno de personas sanas y felices” gracias a la utilización de este proceso.

“A corto plazo quiero realizar sesiones en grupos reducidos. A largo, en más grandes. También me gustaría tener un programa de radio o televisión para realizar hipnosis masivas, entrevistar a famosos y promover los beneficios del amor y la hipnosis a nivel mundial. También realizar ponencias y divulgar los beneficios de la hipnosis”, explica.

Ella sueña con “un mundo donde el amor y la hipnosis transformen vidas”. “Desde Valladolid estoy dando los primeros pasos para lograrlo”, asegura.

Laura trabajando

Su vida

“Me considero una persona que ha nacido para ayudar a los demás y creo que se ayuda desde el amor a uno mismo y a los demás. Amarás al prójimo como a ti mismo, se dijo, y eso es por lo que apuesto”, asegura Laura Ceinos Ortega.

Ella es una vallisoletana de pura cepa. Lo dice con orgullo. Su padre es de Cigales y su madre de Medina de Rioseco, un lugar, este último, al que se siente muy unida porque allí vivía su abuelo, al que vio en una sesión de hipnosis de la que luego hablaremos.

Es la cuarta generación de mujeres autónomas por parte de madre. Su tatarabuela tenía una tienda de ultramarinos, su abuela una peluquería, su madre un negocio de saneamiento y ahora ella, ha abierto el suyo de hipnoterapia.

“De pequeña quería tener poderes, como los superhéroes, para cambiar el mundo. A los 18 años, mi sueño era el de ser psicóloga. Al final me matriculé en Márketing y Gestión de Empresas, una carrera que no era mi primera elección, pero que me encantó y me ha abierto muchas puertas”, confiesa.

Cuenta con ese grado, también con un máster en Inteligencia Emocional y Neurociencia y con toda la formación para ejercer la hipnosis clínica que llegó a su vida allá por el año 2007.

La hipnosis y Laura

“Ese año me quedé embarazada de mi primer hijo y decidí dejar de fumar. Me hablaron de un matrimonio que impartía terapias de bienestar en Herrera de Duero. Allí experimenté mi primera sesión de hipnosis, aunque no lo llamaban así. En mi tercera sesión use una metáfora de Milton Erickson para abandonar el hábito, visualizando a mi abuelo tirando un paquete de tabaco al río. Ahí dejé de fumar y quise saber más de la hipnosis”, cuenta.

A raíz de esta experiencia comenzó a investigar y a seguir el hilo de la hipnosis. El pasado año encontró un máster de hipnosis clínica, impartido por Roberto Aguado, uno de los psicólogos más destacados de España.

“A lo largo de mi vida he explorado diversas formas de sanación, tanto químicas como naturales, usando herramientas inherentes a la condición humana. Con ello diseñé el método Match que es un acrónimo que junta el Mindfulness, la acupresión, las técnicas de cambio de conducta y la hipnosis”, nos explica, añadiendo que con dicho método se aprende a “dar y recibir, respetar y ser respetado, desde el amor propio y hacia los demás”.

Nuestra entrevistada añado que "personas como Nacho, pianista de Los Pichas, llevaba toda la vida fumando y lo ha logrado dejar gracias a este método".

En 2010, con dos hijos y dos negocios, intentó estudiar Psicología en la UNED, pero la “falta de facilidades” le llevaron a dejarlo. En 2016 cursó un máster de Inteligencia Emocional, Coaching y Neurociencia donde comenzó a tocar temas muy relacionados con la hipnosis.

“Fue ahí cuando esbocé las primeras ideas del método Match, que aún conservo en un cuaderno. En 2018 realicé un segundo máster para formar coaches y en 2025 completé otro en hipnosis clínica. He estudiado más de 200 artículos y libros de autores como LeDoux, Davidson, Paul Ekman, Antonio Marina y Albert Ellis”, nos explica.

Además, durante el máster en hipnosis completó sus prácticas en la clínica de un amigo y ha trabajado de forma presencial con clientes de Valladolid y, por videollamada, con personas de Canarias, Málaga, Uruguay e incluso Cuba. También lo ha hecho a domicilio.

“A ejercer como hipnoterapeuta he comenzado en junio”, añade.

La hipnosis y su nuevo negocio

“La hipnosis es un proceso de relajación profunda en la que dormimos el consciente para llegar el subconsciente, para desbloquear lo que nos causa un problema. En el caso de dejar de fumar, se trata de pensar en lo positivo, elegirlo, que es la salud, y pasar de los cigarrillos”, explica Laura.

Laura en su nuevo negocio

El beneficio del método Match que ella utiliza “influye en todo lo que tenga raíz emocional” y se “aprecian resultados de por vida”. Esto es lo que emplea en su sala privada que abrió en el mes de septiembre en la calle Nicasio Pérez, 17 de la ciudad del Pisuerga. En un pequeño espacio de diez metros cuadrados.

“La técnica Match nos ayuda con la gestión de cambios automáticos que van desde morderse las uñas, dejar de fumar, bajar de peso, dolores crónicos y afrontar fobias. Yo garantizo que con cuatro sesiones de 90 minutos una persona puede dejar de fumar”, nos explica.

Nuestra protagonista ve el futuro con optimismo. Está empezando, pero confiesa que los “profesionales famosos cobran 200 euros por hora” de sesión, tras muchos años de experiencia.