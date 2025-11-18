Doble accidente en la capital y un pueblo de Valladolid en apenas 60 minutos: hay tres personas heridas

El Servicio de Emergencias, 112 ha informado de que a las 06:47 horas se ha producido un accidente por colisión entre un turismo y una moto en la calle Cobalto con Pirita de Valladolid capital.

En el siniestro han resultado heridos dos varones de 43 años que se quejaban de dolor en la pierna y en el hombro.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Sacyl. Los heridos han sido trasladados posteriormente al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Además, el 112 ha avisado también de otro accidente a las 07:47 horas de la mañana tras una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 27 de la CL-600 en Tudela de Duero, donde se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de 52 años con malestar.

Se ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y también a Sacyl que ha movilizado una ambulancia.