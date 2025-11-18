Amenazan a un hombre con un destornillador: les recriminó que vigilaban a menores haciéndose vídeos para TikTok

Agentes de la Policía Nacional han detenido, este 15 de noviembre en Valladolid, a dos hombres como presuntos autores de un delito de amenazas graves.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un hombre, había visto en la calle Dos de Mayo, a dos hombres que llevaban vigilando a dos menores que estaban grabando unos vídeos para TikTok.

El hombre les recriminó su actitud vigilante hacia los menores, a lo que los dos varones reaccionaron con “inusitada agresividad” abalanzándose hacia la víctima y lo empujaron y tiraron al suelo a la par que le increpaban.

Uno de los hombres llegó a esgrimir un destornillador con el que amenazó de muerte a la víctima.

La víctima, sintiéndose amedrentado, les dijo que iba a llamar a la policía, ante lo cual, los dos hombres se marcharon del lugar para refugiarse en un garaje de un inmueble cercano.

Hasta el lugar se personaron varias dotaciones policiales uniformadas. Los agentes recabaron datos de los dos varones que les facilitó la propia víctima y otro testigo de los hechos y fueron hasta el garaje. Una vez dentro, los agentes localizaron a ambos individuos.

Finalmente, los policías identificaron a los dos hombres que reconocieron la discusión. En el momento del cacheo superficial se localizó el destornillador que había esgrimido contra la víctima.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves y a su traslado a dependencias policiales, donde tras finalizar las diligencias pertinentes, se tomó declaración a los dos hombres.

Los hechos ocurridos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial mediante atestado policial, y ambos hombres quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.