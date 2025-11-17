Una nueva casa y 17 furgonetas en pueblos de Valladolid por las personas con discapacidad: "Es la joya de la corona"

Foto de familia del encuentro por el 25 aniversario de la Red Rural Integrada de la Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado en la mañana de este lunes, 17 de noviembre, el Encuentro de Familias de Personas con discapacidad en el Espacio La Granja que este año conmemora los 25 años de la creación de la Red Integrada de Servicios.

“Hoy realizamos un encuentro de la que es la joya de la corona de los servicios sociales para poner en valor y abrir un foro de intercambio que pretende ese encuentro entre familias y usuarios para poder compartir las experiencias vividas”, ha señalado el presidente de la institución provincial.

25 años de un servicio exitoso

Conrado Íscar ha añadido que hace 25 años, cuando la Diputación de Valladolid puso en marcha la red “acertó”. A día de hoy está atendiendo a “217 usuarios de 75 localidades” en lo que es un “dato determinante”.

“Cada día son 2800 kilómetros, con 17 furgonetas las que recorren todo el territorio para que estos usuarios puedan acceder a todos los servicios. Hablamos de una red que tiene 17 servicios entre talleres prelaborales, ocupacionales, centros de día y viviendas tuteladas”, ha explicado Íscar.

El presidente de la Diputación también ha recordado que se está “construyendo una vivienda tutelada en Tordesillas” en algo que “es importante dentro de la labor y el fin de la red” para que cualquier persona con discapacidad “tenga las mismas oportunidades que el resto”.

La red “ha ayudado a muchas personas y familias” por lo que, después de 25 años, es un “día para darle valor” a esta iniciativa.

En 25 años ha cambiado “todo” y desde la Diputación de Valladolid con los diez ayuntamientos que forman parte de la misma y de “las políticas de Alfonso Fernández Mañueco” las “barreras se van eliminando”.

“El poder tener una vivienda donde estas personas puedan compartir su autonomía y compañerismo hace pensar que es una gran red que en 2025 tiene una dotación de 2,3 millones, parte de la financiación a través del acuerdo marco”, ha añadido Íscar.

La nueva vivienda tutelada en Tordesillas

“La nueva vivienda tutelada en Tordesillas, va en colaboración con el Ayuntamiento que es el que ha ejecutado la licitación, nos traslada que corren malos tiempos, no hay mano de obra. Esperemos que todo vaya como está establecido. A mediados del 2026, ocho personas van a poder disfrutar de ese recurso”, ha afirmado el presidente de la institución provincial.

Todo hablando de esta nueva vivienda tutelada de Tordesillas en un recurso que “pone la Diputación de Valladolid y que forma parte de la red”.

Íscar ha asegurado que se sigue trabajando, en materia de vivienda, con Fundación Intras para abrir viviendas en Peñafiel o Mojados.

“Cada año hacemos un encuentro con familias y otro con usuarios. La autonomía quiere integrar a estas personas y que las familias sepan que cuentan con la Diputación para cuidar de su familiar”, ha finalizado Íscar.