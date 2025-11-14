Carnero anuncia la construcción de más de 100 nuevas viviendas públicas en Puente Jardín

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que próximamente pondrá en marcha un concurso de ideas para la construcción de más de 100 viviendas públicas en el barrio de Puente Jardín. Una propuesta que se suma a las 60 que se aprobaron en la Junta de Gobierno Local el pasado mes de septiembre.

Así lo ha avanzado durante el pleno extraordinario que se celebra este viernes en el Ayuntamiento de Valladolid, a propuesta de la oposición, para votar una moción para que el alcalde "se dedique más a la Alcaldía atendiendo a la propuesta de acuerdo presentada en la Junta de Portavoces".

Carnero ha aprovechado su intervención, que ha durado poco más de 14 minutos, para enumerar todas y cada una de las iniciativas impulsadas por el presente equipo de Gobierno de PP y Vox en esta legislatura.

En el apartado de vivienda ha recordado, dirigiéndose a la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, que en ocho años durante su gobierno con el PSOE hicieron 24 viviendas a través de Viva, mientras que PP y Vox llevan en dos años y medio 47.

"Los proyectos son heredados, pero no hicieron nada señora Anguita", ha achacado Carnero a la portavoz de VTLP.

En este sentido, se ha referido los proyectos en materia de vivienda impulsados, junto a la Junta de Castilla y León y los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Gobierno de España, en Los Viveros, Vadillos, Girón, Parque Alameda o Huerta del Rey, entre otros. También en Cuarteles y el barrio del 28 de octubre.

De esta manera, Carnero ha querido hacer un "pequeño relato" de las iniciativas relacionadas por el actual equipo de Gobierno municipal en las que han intervenido también "todos y cada uno de los funcionarios y el personal laboral adscrito a este Ayuntamiento".

Asimismo, ha reconocido que se han puesto en marcha muchos de los proyectos heredados del gobierno de PSOE y VTLP e incluso de Javier León de la Riva. "Porque lo que está bien ideado no hay porqué modificarlo, hay que asumirlo y hacerlo", ha apuntado.

Sin embargo, ha incidido que en otros casos se han puesto acciones distintas a las que se tenían previstas porque "lo que no está bien ideado hay que modificarlo".

Entre la larga lista de acciones impulsadas por Carnero y su equipo, el regidor ha hecho especial hincapié en Arco de Ladrillo, donde se ha preguntado que de no haber llevado a cabo la obra de emergencia y estuviera cerrado, "por dónde iban a entrar, entre otros, los camiones que supuestamente tienen que arreglar y hacer la nueva estación de trenes".

El Ayunamiento de Valladolid ha celebrado este viernes un pleno extraordinario

También ha destacado la Ciudad de la Justicia, un proyecto en el que no han estado "perdiendo tiempo en dedicar a otro lugar, como teníamos pensado el equipo de Gobierno del PP con Javier León de la Riva".

"Todos sabemos lo que ha ocurrido, 10 años perdido. Ya anunciaremos en su debido momento lo que vamos a hacer con la parcela a la cual estaba destinada la nueva Ciudad de la Justicia y como saben ustedes no se hizo nada con ello", ha apuntado criticando a la oposición que fue la que cambió los planes primigenios de impulsar los proyectos en Girón para llevarlo a El Salvador.

Carnero ha recordado acciones como el Círculo Campestre del Pinar de Antequera o los carriles bici de Isabel la Católica, La Cistérniga, la calle Eras, el Camino Viejo de Simancas o Parquesol, entre los proyectos llevados a cabo en esta legislatura.

O la extensión de Biki a municipios limítrofes como Santovenia y La Cistérniga. La colaboración en el arreglo de la Cúpula de la Vera Cruz tras su desplome, la rehabilitación de la piscina de Riosol, el Centro Municipal Las Flores o el recinto José Luis Bellido son otras de las medidas destacadas.

El asfaltado del anillo del estadio José Zorrilla, el nuevo vertedero y la ampliación del centro de tratamientos de residuos, la pista multideporte en el Peral, el campo de rugby 2 en Pepe Rojo, la rehabilitación del mercado de la Rondilla o la ampliación del tanatorio y modernización de Las Contiendas son otras de las acciones que Carnero ha subrayado.

El Museo del Vino en el monasterio de Las Catalinas, la ampliación del centro de vida activa de Arca Real o el nuevo de Leopoldo Cano, en el centro de la ciudad y la remodelación de la estación de autobuses para "darle una cierta dignidad dado que aquello carece de ello en estos momentos" también han sido referenciados por el regidor.

En el apartado cultural ha defendido las actuaciones en la Catedral, cuya obra se ha iniciado este pasado jueves con la colaboración de la Junta, el Obispado y el 2% del Gobierno de España, la remodelación del Teatro Lope de Vega y los arcos de San Juan "que tantas vueltas mentalmente dieron".

Respecto a eventos, ha ensalzado algunos como el Premier Pádel en la Plaza Mayor, el Cosquín Rock, los Premios de Artes Escénicas, las actividades por la Controversia de Valladolid, la homogeneización de las casetas de la Feria de Día, el Vino +Tapas, las finales de rugby en el Zorrilla, la gala nacional del deporte o el España-Bulgaria, entre otros.

Ha recordado la recuperación de los concejos abiertos y las concejalías de barrio, así como del efectivo en los pagos en Auvasa, la modificación del reglamento de los presupuestos participativos, la gratuidad de la ORA para familias numerosas especiales y con niños de menos de 3 años, o los nuevos 19 equipos para el servicio de limpieza, a los que se incorporarán 14 vehículos el próximo año.

Por último, se ha referido a los planes de lucha contra la soledad no deseada, el primero de inclusión social que se ha hecho en el Ayuntamiento de Valladolid, el de cooperación al desarrollo, el de juventud, el de prevención de adicciones, el de accesibilidad, el de transformación digital y al de infancia.

"Me quiero quedar con algo que demuestra la sensibilidad de este equipo de gobierno con lo más importante que tenemos, que son las personas", ha asegurado.

Por último, Carnero ha zanjado que este "no es un relato de mandato", sino que "principalmente es un relato de lo que estamos haciendo en el año 2025", justo antes de proceder a la votación de la moción.