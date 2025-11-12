Sanya (35) reabre la tienda de un pequeño pueblo de Valladolid tras un año cerrada: "Estoy de lunes a domingo"

Sanya en La Tiendina de Trigueros del Valle que ha reabierto el 31 de octubre Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La localidad vallisoletana de Trigueros del Valle se ubica a poco más de 20 kilómetros de la capital de provincia. Cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 314 habitantes.

Es un lugar que cuenta con una gran afluencia de turistas, sobre todo el fin de semana, debido a que allí se ubica el Castillo Encantado de Trigueros, uno de los emblemas de la provincia que hace disfrutar a las familias, tanto a mayores como a pequeños, que por allí pasan.

También cuenta con unas Casas Cueva únicas, que forman parte del patrimonio histórico del lugar, con una bodega rehabilitada hace poco tiempo y con la hospitalidad que proporcionan los vecinos del lugar a todo el que llega hasta allí.

El lugar contaba con una pequeña tienda indispensable para que los vecinos del lugar hicieran sus compras básicas. Sin embargo, y como asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Pedro Pérez Espinosa, alcalde del pueblo, tuvo que “echar el cierre hace un año”.

La noticia fue dura. Sin embargo, gracias a Sanya Asenova, una mujer de 35 años que se ha puesto al frente de la misma, parece que tras la tempestad vuelve la calma y hay un rayo de luz en el lugar. La tienda volvió a abrir sus puertas el pasado 31 de octubre.

Este periódico habla con la mujer, nacida en Bulgaria, y que afronta el reto de dar este servicio indispensable a los vecinos del lugar con “mucha ilusión”.

Sanya, de Bulgaria a Valladolid

“Soy una persona a la que le gusta la panadería. Cocinar y contar con mi obrador. Muy paciente y tranquila. Me gusta mucho relacionarme con la gente”, asegura, en declaraciones a este medio, Sanya.

Nació en Pleven (Bulgaria) hace 35 años y recuerda su infancia allí como “tranquila” y “por los pueblos cercanos”. Aunque pronto, cuando tenía solo 11 años, aterrizó en Valladolid para afrontar una nueva vida.

“Mi llegada a Valladolid, los comienzos, fueron difíciles. Al principio no conoces el idioma y cambias de colegio y demás y todo es complicado. Tuve que dejar los estudios, con 16 años, porque tenía que ayudar en casa y ponerme a trabajar”, añade.

Suma casi, ni más ni menos, que 20 años de experiencia en el mundo de la hostelería. El último trabajo que ha completado, antes de coger las riendas de La Tiendina de Trigueros del Valle, fue en una cafetería-panadería de Valladolid.

Ahora, se lanza a la aventura en el pequeño pueblo pucelano.

El corazón de La Tiendina vuelve a latir

“La idea de coger las riendas de La Tiendina llega en septiembre. Quedé con Pedro, el alcalde de Trigueros, que me enseñó el negocio y me quedé a vivir aquí. Mi sueño era tener una pastelería o una panadería propia. Ahora tengo este negocio y puedo dar un servicio al pueblo”, afirma nuestra entrevistada.

Sanya en La Tiendina de Trigueros del Valle con todos sus productos Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El corazón de La Tiendina vuelve a latir en la localidad vallisoletana desde el pasado 31 de octubre. Situada en la Plaza de las Escuelas número 1. Allí, de momento, Sanya trabaja sola dando el mejor trato a los clientes que por allí pasan en un espacio en el que encontramos de todo.

“Vendo de todo. Desde bollería, leche, pan que horneo yo misma, huevos, zumos, aceite, gominolas… de todo un poco. Es una tienda en un pueblo. También hay fruta y verdura. Es la única tienda del municipio y todo lo que se necesita, lo tengo”, explica nuestra protagonista.

El pan que vende Sanya en La Tiendina de Trigueros del Valle Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

De momento, Sanya va cogiendo, poco a poco, el ritmo en el lugar y los vecinos se alegran de volver a poder contar con una tienda a la que ir a comprar cuando les falta algo en casa.

Trabajando de lunes a domingo

“Los vecinos están muy contentos con la reapertura de La Tiendina. Me dicen que está muy ordenada y me animan a seguir adelante. Estoy todos los días, de lunes a domingo y festivos. De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas y los fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00”, explica Sanya.

Por ganas y trabajo no va a ser. Va a abrir todos los días hasta que “la gente sepa que la tienda está abierta”. Su misión pasa por eso, por demostrar a los vecinos que La Tiendina vuelve a estar disponible para cuando la necesiten.

“Es mi primer negocio. Si te digo la verdad, pienso que es más complicado sacar adelante un comercio en la ciudad, que siempre cuenta con más tiendas, que, por ejemplo, en Trigueros del Valle, donde estoy yo sola ya que es el único lugar del pueblo en el que poder comprar todo lo que oferto”, añade.

Sanya ve el futuro “con optimismo” y quiere “dar a Trigueros del Valle todo lo que necesita”. De hecho, apunta lo que le reclaman y, al día siguiente, lo tiene preparado para entregárselo.

La Tiendina vuelve a la vida, seguro que, por mucho tiempo, gracias a la ilusión que desprende Sanya, en Trigueros del Valle.