Tensión en el centro de salud de Santovenia: un paciente de 60 años intenta golpear a su médico con una muleta

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a un hombre de unos 60 años como presunto autor de un delito de atentado contra personal sanitario, tras un altercado ocurrido el pasado 31 de octubre en el Centro de Salud de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Según ha informado la Benemérita, los hechos se produjeron en torno a las 13:30 horas, cuando un médico salió momentáneamente de su consulta y fue interceptado por un hombre que alegaba acudir por una urgencia.

A pesar de que el centro no dispone de servicio de urgencias y de que el individuo no tenía cita, el facultativo accedió a atenderle.

Durante la consulta, el paciente adoptó una actitud hostil, acusando al médico de haberle tratado mal en una ocasión anterior.

Ante la actitud agresiva y las reiteradas amenazas verbales del individuo, el profesional decidió interrumpir la atención y dar por finalizada la consulta.

El hombre, lejos de abandonar la sala, profirió amenazas y llegó a sugerir que “podría hacer algo más”.

En un momento dado, utilizó una muleta de forma intimidatoria e intentó golpear al médico, que consiguió esquivar el ataque y refugiarse en su despacho, desde donde contactó con el servicio de emergencias 112.

El agresor permaneció unos minutos más en el centro antes de marcharse. Posteriormente, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor, que fue investigado en dependencias oficiales como supuesto responsable de un delito de atentado contra personal sanitario.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.