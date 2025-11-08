Norma Duval aprovecha un evento de moda en Valladolid para darse un capricho culinario en la capital de la tapa

La icónica vedette Norma Duval no quiso perderse una de las paradas obligatorias de Valladolid a nivel gastronómico. Aprovechando que el pasado jueves, 6 de noviembre, tenía que acudir a la ciudad del Pisuerga para participar en un evento exclusivo de una firma de ropa, la catalana no dudó en visitar el restaurante Los Zagales, en la calle Pasión, conocido por sus trampantojos como tapa.

Purificación Martín Aguilera tuvo que venir hasta Valladolid el pasado jueves para participar en los eventos exclusivos organizados por la famosa cadena de moda Punt Roma, que había preparado dos encuentros con la actriz. El primero en Salamanca el miércoles, y el segundo en Valladolid en la calle Santiago el jueves.

Antes de ello, y según ha publicado el propio restaurante, Norma Duval se pasó por Los Zagales para disfrutar de la gastronomía vallisoletana y sus tapas. "La visita nos ha encantado", han reconocido en redes sociales desde el establecimiento.

Se han mostrado sorprendidos por la personalidad de Norma Duval, a quien han calificado rotundamente como "buena gente". Por ello, la han invitado a que vuelva a visitarlos cuando ella lo desee, aprovechando el post también para darle las gracias públicamente.

Los encuentros de Punt Roma con Norma Duval se presentaron como una oportunidad para descubrir la moda, la música y conocer a la actriz en persona.

El objetivo de los mismos era hacer "disfrutar, inspirar y sorprender" a los asistentes, quienes pudieron disfrutar de la moda de esta firma del Grupo Victrix, con origen en Mataró (Barcelona).

Norma Duval actuó como imagen de la marca y cabe resaltar que tiene una amplia relación como embajadora y modelo de esta firma, para la que ha desfilado para distintos desfiles y otros eventos de presentación de colecciones.