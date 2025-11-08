Francisco Blanco: "Valladolid está mejor. Con superávit en 2024 y bajando la deuda por habitante a 700 euros"

Francisco Blanco, concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa en el Ayuntamiento de Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Francisco Blanco Alonso (37 años) es el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid. El pucelano, en el mundo de la política desde el 2020, abre la puerta de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer un repaso a la salud financiera del consistorio vallisoletano.

Nos atiende, después de una reunión de última hora. No para. Sabe que maneja una de las áreas más importantes en el Ayuntamiento, si no la que más. Liado entre papeles, calculadoras y haciendo encaje de bolillos para que las cuentas cuadren.

Nuestro entrevistado asegura que, tras las dos legislaturas con Óscar Puente como alcalde, la salud financiera del consistorio “estaba muy deteriorada” y añade que “ahora las reglas fiscales se cumplen”, desde su entrada al Gobierno allá por el año 2023.

No duda, además, en afirmar que “Valladolid está mejor” y que "trabajamos por la estabilidad presupuestaria y “la reducción de la deuda por habitante”. Añade que "bajamos los tributos con los que nos comprometimos, siempre con prudencia en función de la situación".

P.- El tiempo pasa que vuela y Francisco Blanco ya lleva dos años y medio al frente de la concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa. ¿Cómo lo valora?

R.- Así es. Todavía me acuerdo del primer día al frente de la concejalía y me da la impresión de que nos hemos montado en una montaña rusa, con sus bajadas y sus subidas, y a diferentes velocidades. Lo que te puedo asegurar es que siempre estamos en movimiento. Aquí los días son muy largos, pero pasan muy deprisa.

P.- De lo primero que se quejaron es de la “herencia recibida” por la situación económica del Ayuntamiento. ¿Tan mal estábamos?

R.- Efectivamente. Nada más llegar nos dimos de frente con una situación totalmente diferente a lo que nos estaban diciendo. Nos encontramos facturas sin pagar como con los autobuses de Auvasa por 10,3 millones de euros. Los diferentes modificados de los ascensores de Parquesol por 1,6 millones. La contratación de la celebración de la gala de los Goya sin presupuesto, entre otras cosas. Quiero recordar que en este contrato existía una penalización de tres millones de euros si dicha gala no se celebraba en la ciudad.

P.- ¿Qué generaba esta situación?

R.- La no aplicación de las reglas fiscales derivó en un gasto incontrolado con operaciones de endeudamiento de 30 y 50 millones con sus respectivos costes de intereses. Esto es un exceso de endeudamiento, tanto que el Órgano de Tutela Financiera nos denegó, parcialmente, una autorización de operación de préstamo de 35 millones de euros por la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento.

P.- Llegaron a encargar un informe a la Intervención General del Ayuntamiento.

R.- Así es. Encargamos este informe en el que se exponía que el Ayuntamiento, en años anteriores, incumplió el principio de estabilidad y la regla de gasto. Además, presentaba riesgo de sostenibilidad en ese momento. Fíjese en todo lo que había, o, mejor dicho, en lo que no había. Incluso, en los propios informes de la AIReF se podía constatar una gestión ineficiente del anterior equipo de Gobierno, con indicadores de deuda, déficit e incremento de gasto por encima de la medida del grupo de las grandes corporaciones locales. En definitiva, la salud financiera de este Ayuntamiento estaba muy deteriorada.

Francisco Blanco frente a la puerta del Ayuntamiento de Valladolid

P.- ¿Echa la culpa de la situación al exalcalde de Valladolid Óscar Puente?

R.- Entiendo que él era el responsable máximo. Debería de conocer todo lo que estaba pasando.

P.- ¿Cómo ha cambiado la situación en estos dos años y medio?

R.- Ahora, las reglas fiscales se cumplen. El ejercicio de 2024 lo cerramos con superávit. Tenemos una política de endeudamiento neutro en todo el mandato. Los presupuestos que hemos confeccionado solicitan la misma deuda que se amortiza y seguimos trabajando en este cumplimiento.

P.- ¿Cómo estamos ahora? ¿Hay deuda o ya pasamos de los números rojos?

R.- Sin lugar a dudas, Valladolid está mejor. Con superávit en 2024 y bajando la deuda por habitante a 700 euros. La evolución de esta deuda, en el tiempo que llevamos en el Ayuntamiento, es positiva y se ha ido reduciendo. En el ejercicio de 2022 estaba en los 754,89 euros. En 734,14 en 2023 y en 2024 hemos bajado la deuda por habitante a los 700,87 euros.

P.- Aprobaron en 2024 la bajada del IBI en un 5%. ¿Cuánto le ha costado al Ayuntamiento esa medida?

R.- Me gustaría dar la vuelta a su pregunta sobre cuánto le ha costado al Ayuntamiento esta medida y decir que, a los vallisoletanos, la bajada del IBI en 2025 les ha reportado casi cuatro millones de euros a sus bolsillos.

P.- ¿Van a hacer algo más con respecto al IBI antes de las elecciones?

R.- Ya hemos bajado este año un 5%. A este equipo le gusta bajar los impuestos. Algo más haremos.

P.- También han reducido, en un 10%, el impuesto de circulación para el año 2026. ¿Creen que es suficiente?

R.- Además de esta medida, me gustaría destacar que también hemos bajado el ICIO un 2,5% y las plusvalías un 12%. En este año, además de esa rebaja del 10% del impuesto de circulación, hemos establecido una bonificación en el ICIO del 50% tanto para la hostelería como para el comercio. No sé si es suficiente o no. Solo puedo apuntar que nosotros no somos conformistas y a la vez debemos ser responsables con la gestión de los recursos públicos.

P.- La tasa de basuras es algo que no ha gustado a la ciudadanía y a colectivos como, por ejemplo, el hostelero. Ustedes defienden que no es justa.

R.- No ha gustado ni a la ciudadanía ni a nosotros. Estamos en contra de esta tasa. No nos gusta y no la queremos. Dentro del pleno de Valladolid hemos planteado diferentes iniciativas para solicitar al Gobierno que nos exima de esta obligación, y no nos han hecho caso. Conviene recordar que, en un pleno municipal, tanto PSOE como Valladolid Toma La Palabra votaron en contra. Esto quiere decir que a quién le gusta dicha tasa es a la izquierda, a la oposición, que son sus autores materiales.

P.- ¿Qué es lo que defienden que no es justo?

R.- No es justo que, a los ayuntamientos, nos obliguen a imponer una tasa sin un marco regulatorio y sin un desarrollo reglamentario. En Valladolid, para el cálculo de la tasa, se atiende al número de empadronados y a la actividad que se desarrolla o a la superficie construida. En otras ciudades tienen otros criterios como el consumo de agua, una tasa fija, o el valor catastral. Recalco que es una situación injusta. Que haya un rosario de tasas en todo el panorama nacional atenta contra la seguridad jurídica de los ayuntamientos. Además, va en contra del principio de igualdad entre los ciudadanos.

P.- Echan la culpa a Pedro Sánchez de la implantación de dicha tasa.

R.- No es que le echemos la culpa, es que es el responsable directo. Fíjese si es injusto que hasta ayuntamientos socialistas dentro de la FEMP se están quejando ya de que está medida está provocando muchos problemas en los respectivos ayuntamientos. En estos momentos, la mayoría de los consistorios están dirigidos por formaciones, mayoritariamente, de derechas. Este dato lo conoce el Gobierno que, por hacer daño a estos ayuntamientos, por su color político, hace cualquier cosa. Es el mundo al revés, una tasa que crea Sánchez para que la impongamos los ayuntamientos.

Francisco Blanco en el pasillo que conduce a su despacho

P.- ¿Qué harían ustedes con la tasa de basuras si estuviera en su mano?

R.- Hemos solicitado al Gobierno, a base de diferentes iniciativas, que eliminen la obligatoriedad.

P.- Valladolid tiene de las tasas de basuras más bajas de España.

R.- La tasa es un problema nacional. Es bueno que cojamos referencias y nos fijemos en otras ciudades. Si nos ceñimos al estudio ‘La Tasa de Basuras en España 2025’ podemos ver que la cuota doméstica del hogar tipo para 2025 es de 116,32 euros. En Valladolid se ubica en los 70,82 euros. Además, en lo que tiene que ver con la actividad económica, no hay una media definida por las propias particularidades que tiene cada tasa por toda la geografía española, pero vemos que esta tasa para actividad, en Valladolid, es menos gravosa que en la mayoría de las ciudades.

P.- ¿Cuánto se va a recaudar con esta tasa?

R.- La Ley dice que se debe repercutir el coste de transporte, tratamiento y recogida del residuo sólido urbano y este coste en Valladolid, según la contabilidad analítica del servicio, es de, aproximadamente, 18 millones de euros.

P.- ¿Con cuál de las medidas económicas implantadas en estos más de dos años está más satisfecho?

R.- Como medida destacada me quedo con el cumplimiento de las reglas fiscales que, aunque antes estaban suspendidas, no se cumplían. Conseguimos revertir la situación y seguimos trabajando para mantener el equilibrio. Esto es muy importante. Es volver a la racionalidad y prudencia. Hablando de otras medidas, hemos renovado el Plan de Inspección Fiscal. También la aplicación y sistema de gestión de ingresos. Ahora, la Carpeta del Contribuyente es más completa, más digital, y da facilidades al ciudadano.

P.- También está el pago con Bizum.

R.- Esa es otra de las medidas con la que estamos más contentos. Está siendo un éxito. Queremos facilitar, ayudar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto a casi nadie le gusta, por lo que queremos ponerlo fácil.

P.- ¿Está Valladolid saneada económicamente? ¿Se puede mejorar?

R.- Nuestro trabajo debe ser seguir mejorando cada día.

P.- ¿Ayuda el haber superado, de nuevo, la barrera de los 300.000 habitantes?

R.- Haber superado el techo de los 300.000 habitantes significa que Valladolid es atractiva. Que atrae y gana población. Somos la ciudad intermedia que más está creciendo en población y empleo al norte de Madrid. A la hora de captar y solicitar ayudas, cuanta más población, mejor.

Francisco Blanco charlando con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué medidas tienen pensado implantar en el futuro?

R.- Estamos desarrollando un proyecto muy ilusionante que es el de ‘Valladolid Now’. Se trata de una oficina de atracción de inversiones y de nuevas empresas para que se instalen en Valladolid. No solo ganamos población, sino que la tendencia pasa por la creación de empleo. El paro está bajando y la afiliación a la Seguridad Social está creciendo. Debemos proyectar a Valladolid como un buen lugar para crear un proyecto de vida. Contamos con una gran ciudad que se la ofrecemos a todos los que quieran venir.

P.- Además, es concejal de Personal en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué labor lleva a cabo?

R.- El personal, dentro de una administración municipal, es una de las piezas más importantes que tenemos. El capital humano es el motor de los servicios públicos que prestamos. Me gustaría recordar que el propio Ayuntamiento de Valladolid, con sus fundaciones de Cultura y de Deportes, además de Auvasa, Nevasa o Aquavall, cuenta con casi 3.000 trabajadores. Con este volumen, el consistorio se constituye como una de las grandes empresas de la ciudad.

P.- ¿Se va a introducir algún cambio o novedad con respeto al personal?

R.- Estamos en vías de implantación de una nueva herramienta digital para la gestión integral de recursos humanos que nos permitirá tener una mejora en la eficiencia y la eficacia de todo lo relacionado con la provisión de nuevos puestos, nóminas y gestión diaria.

P.- Su concejalía incluye también el área de Modernización Administrativa. ¿Qué hace en ese aspecto?

R.- Aquí quiero agradecer a mi compañera, Silvia Tomillo, todo el trabajo que está desempeñando con el Servicio TIC (Tecnología de la Información y Telecomunicación) y SIAE (Servicio de Información y Administración Electrónica), en lo relacionado con la modernización administrativa. Hemos renovado la web con un chatbox pionero dentro de los ayuntamientos. El nuevo gestor de expedientes es una realidad, lo que ha supuesto un gran cambio tecnológico que ha permitido ganar en eficiencia y el sistema de gestión de ingresos.

P.- ¿Cómo ve el futuro Francisco Blanco?

R.- Siempre digo que lo mejor está por llegar y así es para Valladolid. Nos estamos consolidando como una gran ciudad que presta unos servicios públicos de mucha calidad. Tenemos empleo y somos una ciudad segura. En definitiva, tenemos calidad de vida. Muchas personas y familias están llegando porque hay oportunidades laborales y la gente que viene, se queda. Esto es muy importante.