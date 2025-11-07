Un nuevo gran supermercado con 425 metros cuadrados abrirá en el centro de Valladolid: creará 12 empleos

Los obreros trabajando en lo que será un nuevo Dia en Valladolid

Desde bien temprano, en esta mañana de viernes lluviosa en Valladolid, los obreros se afanaban en la calle María de Molina con Veinte de Febrero, para aclimatar un local en que se encontraba Sofass Colchones y que, en breve, será un nuevo supermercado Dia.

La tienda va a tener una sala de ventas de 425 metros cuadrados para que los clientes realicen sus compras con la mayor comodidad posible, dentro del variado surtido de productos con los que cuenta la marca.

“Va a contar con 12 personas de nueva contratación y la apertura está prevista para principios del año 2026”, aseguran, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes de Dia.

Un nuevo supermercado que va a dar cobertura de los vecinos del centro de la ciudad ya que se ubica muy cerca de plazas reconocidas como la Plaza Mayor o la de Santa Ana. O también, a pocos metros de la Plaza Zorrilla.

Lugar en el que se ubicará el nuevo Dia en Valladolid

“Con esta tienda seguimos impulsando nuestro modelo de proximidad en Castilla y León. También ampliamos nuestra presencia en Valladolid, que es muy importante”, añaden desde la marca.

Dia continúa con su apuesta decidida por nuestra Comunidad con cerca de 200 establecimientos en Castilla y León y 50 en Valladolid.

Un nuevo supermercado que va cogiendo forma en el epicentro de Valladolid para abrir al público con el año que está cerca de entrar.