Jesús (64), el agente con más años en la Policía Municipal de Valladolid, se jubila: "Entré cobrando 40.000 pesetas"

Jesús Aragón Verdugo posando en la comisaría de la Policía Municipal de la Avenida de Burgos

Jesús Aragón Verdugo (64 años, Valladolid) es una persona cercana y sumamente tranquila. Dócil en el trato. Sencillo y humilde. Es el agente con más años en la Policía Municipal de Valladolid, pero el próximo 2 de enero de 2026 se jubilará.

El policía recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León en la comisaría de la Avenida de Burgos. Charla con nosotros. Nos cuenta su historia. Sus actuaciones más recordadas, lo que cobraba cuando entró y muchas cosas más.

Es un lujo escuchar a un hombre que sabe de lo que habla porque ha vivido de ello y en ello durante 45 años y ocho meses. Casi nada.

Jesús se jubila y deja un gran hueco en los corazones de la Policía Municipal de Valladolid.

Los comienzos

“Me defino como una persona tranquila. Amigo de mis amigos y creo que he sido un buen compañero a lo largo de todos estos años. Algo que es muy importante en un cuerpo tan amplio como el de la Policía Municipal”, asegura, en declaraciones a este periódico, Jesús Aragón Verdugo.

El vallisoletano, de 64 años, lleva un total de 27 viviendo en Tudela de Duero. Es amante del deporte y recuerda los partidos de fútbol sala que jugaba, con el equipo de la Policía Municipal hasta que el cuerpo, y, sobre todo, el turno de noche, le obligaron a parar.

“Mi infancia fue como las de antes. Jugar en la calle y estudiar, dentro de lo que cabe. Fui buen estudiante. Estuve en el colegio San Juan de la Cruz y en el Instituto Zorrilla. Estudiaba Empresariales hasta que mi padre falleció, me enteré de que había plazas en la Policía Municipal y ahí empezó todo”, asegura nuestro entrevistado.

Su padre murió en 1979. Eran una familia grande. Al frente de ella, su madre. Después Jesús y otros cinco hermanos, ni más ni menos. Ahí fue cuando se lanzó a la piscina para comenzar con su historia como policía municipal que dura ya 45 años y ocho meses. Casi nada.

Jesús junto a un coche de la Policía Municipal

Toda una vida ligada a la Policía Municipal

“Me presenté en el año 1980. Era la primera promoción democrática con Bolaños como alcalde. Una promoción grande de 44 agentes que posibilitó un rejuvenecimiento del cuerpo. Superé las pruebas físicas y las teóricas, que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias con más de 1.100 aspirantes y entré a formar parte de la Policía Municipal de Valladolid”, nos explica Jesús.

Toda una vida ligada al cuerpo. Desde el 8 de abril que toma posesión del cargo. En 1983 ascendió a cabo, lo que ahora es oficial. Se acuerda, de Gonzalo Muinelo que le comentó que “era el cabo más joven de España con solo 21 años”.

Fue en 1988 cuando ascendió a sargento, lo que ahora es subinspector, cargo en el que permanecerá, en el turno de noche, hasta que el próximo 2 de enero de 2026 se concrete su jubilación.

“Siempre he estado en la Policía Municipal de Valladolid. Desde el 1980 a 2026. Soy el agente que más años ha estado en el cuerpo. Es toda mi vida. No ha habido otra cosa y no me arrepiento en absoluto. He sido feliz”, añade Jesús.

En todo este tiempo, nuestro protagonista ha tenido que atender de todo. Recuerda peleas multitudinarias, en zonas como Las Viudas. También acudir al violento incendio en la Discoteca Siete Siete. Pero hay una actuación que recuerda especialmente.

“Lo que más orgullo me da, a lo largo de todo este tiempo, es la detención de una banda que robaba cabezas tractoras. Gracias a mi intervención y a la de un compañero conseguimos desarticular una banda madrileña que era de Coslada. Eso fue por el año 2016”, añade Jesús.

Jesús durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cuatro alcaldes y 40.000 pesetas

“Se gana bien. Quizás, lo que no se mira es la peligrosidad, que sigue en el tintero. En 1980, cuando entré, cobraba 40.000 pesetas. En cuestión de año y medio, Tomás Rodríguez Bolaños nos dobló el sueldo para pasar a cobrar 82.000. He estado bajo el mando de cuatro alcaldes diferentes todos estos años”, asegura a modo de anécdota el agente.

Desde Tomás Rodríguez Bolaños, a Javier León de la Riva, Óscar Puente y, en la actualidad, Jesús Julio Carnero, esos han sido los cuatro regidores que ha ido viendo pasar Jesús Aragón en estos casi 46 años.

“Ahora se puede vivir de ello. Hay buenos sueldos. Un policía, cuando entra al cuerpo, tiene un salario que asciende a los 1.600 euros. Los tiempos han cambiado mucho. Aunque pienso que deberíamos cobrar más por esa peligrosidad de la que estamos hablando. La Policía Municipal, Policía Nacional y también la Guardia Civil recriminan al Gobierno que no hay ese plus”, afirma el policía municipal.

Además, no duda en afirmar que el cuerpo de la Policía Municipal en Valladolid “está muy bien visto” por la sociedad y “también por los jóvenes” y valora el trabajo que se hace desde las redes sociales para llegar al ciudadano.

Jesús Aragón Verdugo durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Jubilación y Valladolid, ciudad segura

“En el año 2006 se firmó, con el Ministerio del Interior, la colaboración para crear una sala conjunta de la Policía Nacional y de la Municipal. Solo el turno de noche. Esto daba mayor seguridad. Valladolid es una de las ciudades más seguras de España y del mundo”, no duda en afirmar nuestro entrevistado.

Sin embargo, el próximo 2 de enero de 2026, justo en el cumpleaños de su hija, tendrá que entregar el arma y el chaleco para jubilarse. “Oficialmente no estoy jubilado, pero oficiosamente sí, aunque me pueden llamar todavía”, apuntilla.

“Me da mucha pena. Lo voy a echar de menos. He pasado una vida dedicada al cuerpo. Sobre todo, voy a echar de menos a los compañeros. Soy el coordinador jefe del turno de noche, pero creo que se saca más partido al policía sin ser un sargento de hierro”, añade.

Agradece a Los Halcones, Los Jabalíes y otras especies que le han acompañado los últimos 19 años en la aventura nocturna de Valladolid. Esos son los nombres de algunas de las unidades que operan en la ciudad del Pisuerga cuando el sol se pone.

“Ahora, con la jubilación, quiero seguir con mi vida. Me gusta mucho viajar. He estado en Egipto, Turquía, Caribe y Cuba, entre otros. Algún viaje organizaré. También quiero disfrutar de mi mujer y de mi familia”, finaliza el agente que más años ha estado en la Policía Municipal de Valladolid.