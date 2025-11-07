Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Puente Duero

En la mañana de este jueves, 6 de noviembre, se ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Puente Duero, en Valladolid, como han confirmado fuentes de la Policía Nacional en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Servicio de Emergencias daba la voz de alerta y hasta el lugar se desplazaban agentes de la Policía Nacional para confirmar el hallazgo del cadáver en el interior de la vivienda, como señalan las mismas fuentes.

No hay indicios de criminalidad y se ha activado el protocolo judicial, como siempre se hace en estos casos.

Ahora se está a la espera de que el forense realice la correspondiente autopsia.