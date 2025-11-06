Herida una mujer en una colisión entre un vehículo y un camión en Simancas

Una mujer de 55 años ha resultado herida este jueves en una colisión entre un vehículo y un camión en el municipio vallisoletano de Simancas. Concretamente, el accidente se ha producido en el kilómetro 137 de la A-62, en la localidad vallisoletana en sentido Valladolid.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 07:11 horas que avisaba de una colisión en la que se habían visto implicados al menos un turismo y un camión y en la que solicitaban asistencia sanitaria para atender a una mujer de 55 años que había resultado herida.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico. La mujer ha sido trasladada al hospital.