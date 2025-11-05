Paula (28) y su nueva vida dos años después de Eurovisión: "Me montaba mis shows bailando cuando era pequeña"

Paula Valbuena es una joven vallisoletana, de solo 28 años, que ama el mundo de la danza y de la interpretación. Una persona con las ideas claras que estuvo en Eurovisión 2023, cuando España fue representada, con la canción ‘Eaea’ por Blanca Paloma.

Nuestro país quedó, en esa ocasión y en un festival que se desarrolló en una mítica ciudad musical como es Liverpool, en el puesto 17º. Obtuvo un total de 100 puntos, de los cuales 95 llegaron por parte del jurado y 5 del televoto.

Puntos a un lado, lo cierto es que la puesta en escena de dicha actuación fue para enmarcar. Y allí estuvo Paula Valbuena, que formaba parte del grupo de bailarines del espectáculo.

La pucelana nos cuenta cómo es su vida más de dos años después de ese momento, que nunca olvidará, y antes de estrenar un nuevo trabajo en solitario que llevará el nombre de ‘La fórmula de la pureza’.

Paula y su historia

“Soy una chica normal a la que le apasiona ser un canal con el fin de transmitir historias y que los demás, los que me ven, beban de ellas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Paula Valbuena.

Vallisoletana, de 28 años, nuestra entrevistada vive en la actualidad en Madrid. Amante de la lectura y del mayor hobby, que es su trabajo. También de montar a caballo y de quedar con las amigas o de los viajes, intenta volver a casa siempre que puede.

“Recuerdo mi infancia de forma muy feliz. Con mis amigos, mis padres y abuelos. Ellos son los que sentaron las bases para que yo obtuviera mis valores como artista. De pequeña quería ser bailarina. También me llamaba la atención lo de ser actriz. Llegó el baile a mi vida y el teatro. Me encanta actuar. Mi punto fuerte es emocionar a otras personas”, explica.

Nuestra entrevistada, con solo dos añitos, comenzó en el mundo de la gimnasia rítmica hasta que con ocho años comenzó a hacer ballet. Estudió en el Conservatorio Profesional de Danza Española, en Valladolid, y después en el Conservatorio Superior de Valencia, tanto coreografía como pedagogía de la danza española. Después, completó sus estudios de interpretación en la Escuela de Raquel Pérez, en Madrid.

“He pasado por Madrid, Valencia, Sevilla, tras nacer en Valladolid. Desde hace algo más de un año me he asentado en la capital de España”, confiesa. Todo, después de pasar por Liverpool y de participar en Eurovisión 2023 con Blanca Paloma.

Ella, era una de las bailarinas del espectáculo.

Paula Valbuena atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León Fotografía: Sofía Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Bailarina en Eurovisión

“Llevo bailando toda la vida. Desde los dos años. Recuerdo que me montaba mis shows bailando cuando era pequeña. Me encanta bailar y la danza española. El duende me encanta. También la interpretación. Se me parte el corazón si tengo que elegir una u otra cosa, pero, a la larga, puedo ser actriz hasta cuando sea abuelita”, afirma.

Hablamos con ella de su paso por Eurovisión. Antes, tuvieron que ganar el Benidorm Fest, en algo que califica como “increíble” y en una experiencia que “te curte”. No todos los días se está en el festival más importante del mundo. Paula puede decir que sí que lo hizo.

“En Liverpool, todo lo que movía Eurovisión era increíble. Nos lo trabajamos mucho. Éramos tres personas que hacíamos de bailarinas, más dos coristas y la vocalista. Fue un auténtico máster. Estoy muy orgullosa de haberlo podido vivir, además, sin ser protagonista”, afirma nuestra profesional del baile.

Más de dos años después, de mayo de 2023 a noviembre de 2025, la joven vallisoletana asegura que “ganó mucha experiencia” en tierras londinenses y también a “encontrar sus pequeños trucos para gestionar los nervios”.

Ahora se lanza en solitario. El 12 de diciembre, en el Auditorio de Tudela de Duero y desde las 20:00 horas comenzará con ‘La fórmula de la pureza’. Un show que cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid. De momento, hay más fechas cerradas que se irán conociendo poco a poco.

Imagen de Paula Valbuena Fotografía de Sofía Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su nuevo espectáculo y reivindicaciones

“Me han obsesionado siempre las personas que brillaban, que eran magnéticas, a eso le denomino yo estar en tu pureza, alineado con tu autenticidad. Por eso con este espectáculo se propone una fórmula para volver a reencontrarse con uno mismo", añade nuestra entrevistada, hablando de su nuevo espectáculo.

Paula quiere mostrar su agradecimiento a todos los que han confiado en ella para que el 12 de diciembre pueda mostrar todo su arte, a través de un espectáculo único, a los espectadores que confíen en ella.

“Mi eterno agradecimiento a la Diputación de Valladolid por confiar en mí. Es de agradecer. Pienso que el arte en la sociedad es fundamental. No nos da respuesta a nada, pero sí pone en cuestión muchas cosas que otras disciplinas pueden llegar a resolver”, apunta Paula.

La bailarina añade que “invertir en arte y cultura en la sociedad es muy importante” con el fin de “acercarlo al público” y ve el futuro del sector de “forma positiva” animando a todos a salir de casa y disfrutar de este arte y de la cultura en general.

“Me gustaría reivindicar el mundo de las artes escénicas. De la danza y el teatro. Ese encuentro humano y de emociones que se produce y que es vital para la salud mental. Hay que salir de casa. Estamos detrás de la pantalla continuamente. Acudir al teatro para relacionarnos y disfrutar”, añade.

Sobre si su trabajo le da para sobrevivir, económicamente hablando, apunta que “tiene que diversificar y encontrar su modelo de negocio para funcionar”. Hay meses en los que la cosa va mejor y otros en los que no hay tantas ganancias.

“Las ganancias en este sector dependen de muchas cosas. Intento tener algo que me sostenga, un dinero en la recámara y después, lo que venga, bienvenido es”, añade Paula Valbuena.

Su deseo es que el 12 de diciembre, cuando estrena su espectáculo, todo vaya bien para seguir progresando, ya no solo por ella, sino por todo el equipo que hay detrás y que confía en ella. Seguro que todo va bien.