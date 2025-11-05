La divertida cervecería Ramona llega a Vallsur con 200 metros cuadrados: "Queríamos traer a Valladolid algo distinto y fresco"

Valladolid suma una nueva propuesta gastronómica. Y lo hace con sabor fresco y divertido. Llega La Ramona, la reconocida cadena de cervecerías que acaba de abrir su primer local en Castilla y León, dentro del centro comercial Vallsur (Valladolid).

El nuevo establecimiento, de más de 200 metros cuadrados, se presenta con una imagen “moderna, fresca y desenfadada, fiel al espíritu urbano y juvenil” que caracteriza a la marca.

El espacio destaca por su decoración llena de color, grafitis personalizados y mensajes divertidos en cada rincón, creando un ambiente cercano y alegre.

En su carta, los clientes podrán encontrar una combinación de platos tradicionales con toques creativos, acompañados de una amplia selección de cervezas de alta calidad procedentes de proveedores de primer nivel de toda España.

Detrás de esta apertura están dos jóvenes emprendedores que han apostado por traer a Valladolid un nuevo concepto gastronómico. “Queríamos traer a la ciudad un concepto distinto, fresco y divertido, en el que se pueda disfrutar de una buena cerveza y comida de calidad en un ambiente diferente”.

Así, su objetivo es que La Ramona sea un lugar en el que sentirte como en casa y que la gente disfrute, coma bien, lo pase bien y se sienta a gusto; apostar por Vallsur nos pareció la mejor forma de hacerlo”, explican los franquiciados de la marca.

La inauguración oficial se celebrará el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas, con música en directo, regalos y un ambiente festivo para dar la bienvenida a esta nueva cervecería.

Con su apertura, La Ramona alcanza las 11 franquicias en España, consolidando su crecimiento nacional y posicionándose como una de las cervecerías con mayor proyección entre el público joven.

Desde el centro comercial, Carolina Castro, gerente de Vallsur, destaca la importancia de esta incorporación: “La apertura de La Ramona llega para sumarse a la amplia propuesta gastronómica que ofrece nuestra zona de restauración La Chismería, y nos permite seguir ofreciendo a nuestros visitantes propuestas diferentes y experiencias únicas para disfrutar en cualquier momento del día”.

Esta apertura se enmarca en el proceso de renovación y ampliación de Vallsur, que en los últimos meses ha sumado nuevas firmas y espacios exclusivos. Entre ellos destacan la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la llegada de Fifty, ALE-HOP, la Tienda Oficial del Real Valladolid C.F., Casa del Libro y próximamente la tienda multimarca Astoria.

Además, La Chismería continúa creciendo con nuevos restaurantes, una gran bolera y el innovador playground infantil La Malla, único en la región.