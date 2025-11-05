Aldeamayor Golf instalará 200 nuevas luminarias con tecnología LED para ahorrar un 70% de energía

El Ayuntamiento de Aldeamayor continúa con su estrategia de modernización del alumbrado público mediante la tecnología LED, dentro del Plan de Alumbrado municipal integrado por tres fases que abarcan la totalidad del municipio. La II Fase ha comenzado a ejecutarse en la urbanización de Aldeamayor Golf.

La actuación supondrá la sustitución de las antiguas luminarias de vapor de sodio y fluorescentes por cerca de 200 nuevas luminarias de tecnología LED de alta eficiencia energética, permitiendo un ahorro de casi el 70% de la potencia instalada.

El cambio a tecnología LED en la urbanización de Aldeamayor Golf, no solo contribuye a la sostenibilidad medioambiental y a la eficiencia energética, sino que también mejora la seguridad y el confort de los habitantes al incrementar la uniformidad de la iluminación y aumentar la misma en diferentes zonas.

Los trabajos se están llevando a cabo en cuatro actuaciones diferentes pero consecutivas. La primera actuación se desarrolla a lo largo de las dos primeras rotondas de Avenida Las Navas, la Calle Cubera, Calle Berrojo y Calle Fuente Lucía.

La segunda actuación abarca la Calle Cubera hasta la primera rotonda, la Calle El Cardiel y la Calle Raso de Portillo.

La tercera actuación tiene lugar desde la segunda rotonda de la Calle Cubera, ésta incluida, hasta el cruce con la Calle de las Batuecas.

La cuarta y última actuación que configura el proyecto de alumbrado se implementa en cinco rotondas de la urbanización, la rotonda de Avenida las Navas con Calle Molinejo, la primera rotonda de Avenida las Navas con Avenida las Médulas, la segunda rotonda de Avenida las Navas con Avenida las Médulas, la rotonda de Calle Cubera con Calle Molinejo, y la segunda rotonda de Calle Cubera con Avenida las Médulas.

Esta actuación forma parte de una campaña de mejora en el alumbrado público del municipio de Aldeamayor de San Martín. Va a suponer la sustitución de más de un millar de luminarias de vapor de sodio por luminarias LED de última generación a lo largo y ancho de todo el término municipal, logrando un ahorro energético medio superior al 70%.