Zaratán conquista el paladar del jurado: Buena Brasa vence en la primera fase de ‘De Tapas X Comarcas’ con este pincho

El restaurante Buena Brasa, de Zaratán, se ha proclamado vencedor de la primera fase del III Concurso “De Tapas X Comarcas Valladolid 2025” con su creación “Palomino”, un canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido y chutney de tomate e higos.

El segundo puesto ha sido para el restaurante Ubi de la Vega, de Arroyo de la Encomienda, con su tapa “Sabor Altozano”, un milhojas bicolor de patata blanca y morada relleno de mogote de cerdo asado nocturno a la leña, acompañado de mayonesa de coco y un toque picante.

El tercer clasificado, que también pasa a la gran final, ha sido el restaurante Los Palomares, de Vega de Valdetronco, con “Vega”, un original donete relleno de guiso de rabo de toro con fondant de perigourdine y queso.

En la segunda fase del certamen, el ganador ha sido el restaurante El Aderezo, de Pedrajas de San Esteban, con su tapa “Recordis”: un buñuelo de parra asado al estilo del Carracillo sobre crema de ajo y piñones de Pedrajas, acompañado de una ensalada de manzana deshidratada, cebolla morada, tomate, pepinillo y emulsión de los jugos del asado.

La propuesta se complementa con un vermú sin alcohol elaborado a base de mosto de uva, piña verde macerada, tomillo, canela y cítricos, junto a una brocheta de tomates cherry y zanahoria encurtida.

El segundo clasificado de esta fase ha sido el restaurante Mélida Wines, de Mélida de Peñafiel, con su propuesta “Todo Tomate”, una tarta tatín de cherry confitados con ensalada líquida de tomate. El tercer premiado, que también estará en la final, ha sido el Hotel Rural La Tejera, de Quintanilla de Arriba, con la tapa “Shiva”, un panipuri de lechazo con cebolla encurtida sobre espuma de leche de coco y curry verde, aceite de espinacas y albahaca.

La entrega de premios se ha celebrado esta mañana en el edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, con la presencia del Diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana; Lola Paunero, vocal de Café-Bares de la Junta Directiva; Francisco Javier García, director del área zona centro de Makro; y Marco Antonio Figueroa, responsable de Comunicación de Coca-Cola Área Centro.

Los ganadores han recibido trofeos acreditativos y cheques producto de Makro y Alimentos de Valladolid, valorados en 300 y 100 euros para el primer y segundo clasificado, respectivamente.

Los terceros clasificados, junto con los demás finalistas, disputarán la gran final el próximo miércoles 5 de noviembre, también en el edificio Q-BO.

En la final, los seis mejores establecimientos elaborarán sus pinchos ante el público y un jurado de prestigio. Los finalistas optarán a premios de 1.000, 500 y 300 euros en cheques regalo de Makro y Alimentos de Valladolid.

El listado completo de participantes, junto con fotografías y descripción de las tapas, puede consultarse en la web oficial www.visitavalladolid.com.