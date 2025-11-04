Valladolid multará desde enero a los patinetes sin seguro: registra 431 denuncias por mala conducción y 81 siniestros

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una campaña divulgativa destinada a informar a los ciudadanos sobre la nueva normativa que regulará el uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.

De esta manera, el Consistorio busca una mayor concienciación de los usuarios de patinetes y promover una "convivencia responsable" con peatones, ciclistas y usuarios de VMP.

La campaña, que comienza esta semana, incluye la distribución de un díptico informativo con las principales normas que deben cumplir los usuarios como el uso obligatorio del casco y del chaleco reflectante, la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil y la prohibición de circular por las aceras.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recordado que están a la espera del desarrollo de la normativa estatal para regular el uso de este tipo de vehículos. Si bien, ha avanzado que desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio el uso de un seguro.

Del mismo modo, ha manifestado la preocupación por el incremento de la siniestralidad vinculada a los vehículos de movilidad personal. Según los datos de la Policía Municipal, los accidentes de patinetes eléctricos pasaron de 70 en 2022 a 112 en 2024.

En muchos casos se debe a que los siniestros no solo afectan a los propios usuarios de los VMP, sino también a peatones y ciclistas que en 2025 representan casi la mitad de los afectados.

Durante los tres primeros trimestres de 2025, la Policía Municipal de Valladolid ha registrado 81 siniestros viales de los cuales 12 requirieron atestado por implicar daños personal o materiales de construcción.

En paralelo, los agentes han formulado 431 denuncias relacionadas con la conducción de VMP. Destacan las 264 por circular por aceras o zonas peatonales, 76 por uso de auriculares y 49 por manipular el teléfono móvil.

El regidor ha asegurado que estos datos justifican una "normativa que pretende ser protectora y busca garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y frenar una tendencia de siniestralidad que, pese a no ser letal, genera un impacto creciente en la convivencia urbana y la seguridad peatonal".

"Esta campaña se vuelca en concienciar sobre la responsabilidad que conlleva circular en VMP y recordar que la seguridad comienza con el respeto a las normas", explica.

El alcalde ha recordado que es una campaña de carácter exclusivamente informativa, por lo que no se impondrán sanciones durante el periodo de adaptación y hasta el 1 de enero.

"Muchos usuarios de patinete son jóvenes y esta campaña también se dirige a ellos. Queremos que comprendan que circular con un VMP exige prudencia, respeto y conocimiento de las normas. La seguridad vial no es una obligación ajena, sino una actitud que nos protege a todos", finaliza.