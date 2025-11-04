La empresa china Gotion se unirá al proyecto de Inobat en Valladolid y Carnero lo aplaude: "Es una noticia muy positiva"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, informa sobre la llegada de la empresa china Gotion

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha avanzado los planes de la multinacional china Gotion High- Tech que planea invertir cerca de 5.000 millones de euros en Valladolid.

En este sentido, Inobat se alía con el gigante chino Gotion para su gigaplanta de baterías de Valladolid. De este modo, Gotion se convierte en el aliado inversor que necesita para producir en la macroplanta de Valladolid las baterías eléctricas.

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el pasado lunes el segundo periodo de información pública de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para asegurar la parcela.

Y este martes el regidor ha dado a conocer que el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, se reunió con el presidente de Gotion High- Tech, Li Zhen, así como con los responsables de Inobat, tanto de España como de Eslovaquia.

Durante la visita, recorrieron los terrenos en los que está previsto que Inobat se instale y el regidor avanza que estuvo "en permanente contacto" con los responsables de ambas empresas con el objetivo de facilitarles "lo que nos corresponde, que son los terrenos".

De esta forma, ha aclarado que el encuentro tuvo lugar antes de que se mantuviera la reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cuando llegó este equipo de gobierno no se había movido ni un papel sobre la tramitación de los terrenos. Nosotros trabajamos para facilitar las 80 hectáreas que permitirán a Inobat desarrollar su proyecto", afirma Carnero.

En este sentido, el alcalde ha criticado que desde La Moncloa no han recibido "noticias positivas" en este ámbito, pero confía en que Valladolid sí la reciba con la implantación de Gotion High- Tech.

"El trabajo del alcalde para que lleguen ya se está haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Apoyaremos todas las inversiones que dan continuidad a un ámbito tan importante como es la automoción en la ciudad. Es una noticia muy positiva", ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que desde el Consistorio estarán "apoyando este tipo de inversiones que dan continuidad a la ciudad en un ámbito tan importante como es la automoción".

Si bien, no ha querido olvidar a las importantes empresas que favorecen el desarrollo económico de la ciudad. Como es el caso de Renault, Horse, Iveco o Michelin, entre otras. "Seguiremos defendiendo la automoción tradicional que a gala llevan estas industrias", ha matizado.

Inobat, por su parte, está a la espera de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y será la administración autonómica quien se encargue de dar luz verde para finalizar el proceso.

Una gigafactoría de baterías que supondrá un hito para Valladolid con la creación de 3.000 puestos de trabajo y que se convertirá en referencia en Europa para el sector de la movilidad eléctrica.