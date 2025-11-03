Rubén Martín recibe a título póstumo el primer premio Valladolid Ciudad Limpia por su "profesionalidad"

El Ayuntamiento de Valladolid ha otorgado este lunes, a título póstumo, el primer premio Valladolid Ciudad Limpia a Rubén Martín Portero, el trabajador del Servicio de Limpieza municipal fallecido el 7 de enero de 2023 a consecuencia de un accidente laboral.

Unos nuevos galardones que llevarán, desde ahora, el nombre del trabajador por su "implicación y profesionalidad" durante su trayectoria.

Los galardones tendrán carácter anual y nacen con el propósito de dignificar y visibilizar el importante trabajo de los miembros del Servicio Municipal de Limpieza, al ser los responsables de mantener la ciudad limpia y salubre los 365 días del año.

En esta primera edición, los premios fueron entregados por el alcalde Jesús Julio Carnero, en un acto en el que se reconoció tanto la labor de los trabajadores municipales como la implicación ciudadana en la mejora de la limpieza urbana.

También se ha otorgado el premio a la Asociación de Propietarios del Polígono de San Cristóbal por su colaboración activa con el Ayuntamiento y su papel destacado en la difusión de las recomendaciones e instrucciones sobre la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos en el polígono.

Como señaló Carnero durante la entrega de los premios, “el Servicio de Limpieza de Valladolid, que cuenta actualmente con unos 550 trabajadores, es motivo de orgullo para la ciudad, al mantenerse como un servicio esencial de gestión directa municipal, lo que permite una respuesta eficaz ante eventos como las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Semana Santa o la noche de San Juan”.

Además, el alcalde de Valladolid subrayó que “en los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por este servicio mediante la incorporación de nuevo personal fijo, la renovación de la flota de vehículos, y la ampliación de las fracciones de recogida selectiva”.

Durante el acto, el regidor destacó también la importancia de la colaboración ciudadana, asociaciones y entidades que con su compromiso y buenas prácticas contribuyen a mantener una Valladolid más limpia y sostenible.