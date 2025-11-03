Un motorista, en estado grave tras sufrir una caída en Tudela de Duero

Un hombre, de unos 40 años, ha resultado herido tras una caída de moto en la carretera de Aldeamayor, en Tudela de Duero (Valladolid).

La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas alertando del accidente en la carretera y los alertantes indicaban que se había producido una caída de moto y que el motorista estaba inconsciente.

El personal sanitario ha atendido y trasladado al herido en la UME al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Hasta el lugar, se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Tudela de Duero y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una unidad medicalizada de emergencias y al equipo médico del centro de salud de Tudela de Duero.