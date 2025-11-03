De Amaia Salamanca a Luis Tosar: el restaurante vallisoletano que más famosos ha visto en Seminci

Amaia Salamanca, entre otras, en el Restaurante Ángela Fotografía cedida por Restaurante Ángela

Se ubica en la calle Doctor Cazalla Número 1. Allí triunfa su comida artesana. El lechazo, el rabo de toro y suculentos pescados. También destaca por su comida alemana y por las cervezas. Sí, se trata del Restaurante Ángela de Valladolid.

Es uno de los lugares con más encanto de la ciudad del Pisuerga. Allí, desde 39 años, Juan José, Jesús y la mujer de este último, Teresa, brindan siempre la mejor atención a sus comensales.

En los últimos días se ha celebrado en Valladolid una nueva edición de la Seminci. Una 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid que ha concluido este sábado con la entrega del palmarés en la Gala de Clausura, cerrando una edición que ha sido histórica.

Histórica porque se ha batido el récord de espectadores que como señalaba el director del certamen, José Luis Cienfuegos, ha superado los 100.000 espectadores.

Todo con muchos actores que han disfrutado de los mejores manjares de Valladolid en restaurantes como el citado Ángela, por el que se han pasado muchas celebridades para degustar el mejor sabor de sus platos.

Grandes actores y un buen sabor de boca

“Las personas de Seminci que se han encargado de organizar las reservas y visitas de los famosos a nuestro restaurante nos han comentado, con la finalización del festival, que la experiencia ha sido muy buena y el trato especial”, aseguran, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes del Restaurante Ángela.

La primera visita que han recibido este año durante el desarrollo de Seminci ha sido el de la directora Isabel Coixet. “Estamos muy orgullosos de las visitas”, añaden nuestros protagonistas.

“También han pasado por aquí actores como Luis Tosar. También, Llum Barrera, sin olvidarnos del presidente de la Academia de Cine, Méndez Leite, que es un asiduo de nuestro restaurante”, señalan a este periódico.

Llum Barrera en el Restaurante Ángela Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Luis Tosar en el Restaurante Ángela Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Además, “también han estado el exdirector de Seminci Javier Angulo y el actual, José Luis Cienfuegos”. Han podido saborear los mejores manjares del establecimiento hostelero vallisoletano.

“Este sábado ha estado David Trueba, junto a Amaia Salamanca y David Verdaguer. Fue una comida muy amena y este es el primer año que todos los que pasan por nuestro restaurante destacan el trato recibido. Estamos muy contentos y orgullosos”, finalizan desde el establecimiento hostelero.

Un lugar, el Restaurante Ángela, para disfrutar del buen comer en Valladolid.