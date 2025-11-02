Amaia Salamanca (39 años) degusta el templo de las tapas de Valladolid durante su visita a Seminci: “Nos ha encantado”

Durante estos días un paseo por el centro de la ciudad puede ser como hacerlo por una alfombra roja, es lo que tiene la famosa Seminci.

Así, la actriz Amaia Salamanca ha protagonizado una parada gastronómica en pleno centro de Valladolid, tras su participación en la clausura del festival de cine de la ciudad.

Salamanca acudió al restaurante Los Zagales, situado en la céntrica calle Pasión 13 de Valladolid, uno de los locales más reconocidos de la ciudad por sus tapas de autor, para disfrutar de una experiencia culinaria que aúna tradición y vanguardia.

Durante su estancia en Valladolid por la proyección de la película Siempre es invierno, designada cinta de clausura del certamen, la actriz hizo una visita al emblemático restaurante vallisoletano.

Según publicó el propio establecimiento en sus redes sociales: “Gracias por la visita @amaiasalamanca. Nos ha encantado verte…”. Así, la de Coslada (Madrid) no ha dudado en hacerse fotos con parte de la plantilla.

Por su parte, Amaia Salamanca no ha compartido en sus redes sociales nada al respecto, pero seguro que se ha llevado un gran sabor de boca de la ciudad.

La presencia de la famosa actriz en Valladolid se enmarca en la clausura de la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde su película “Siempre es invierno” cerró el festival. La sinopsis adelanta que la película arranca con la quiebra de la relación de pareja.

Los Zagales cuenta con un palmarés notable en el mundo de los pinchos y tapas. Por ejemplo, ha sido galardonado en múltiples ocasiones en concursos autonómicos y nacionales de tapas, lo que le ha valido ser considerado uno de los “templos de la tapa” en Valladolid.

Éxito de Seminci

La 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha concluido este pasado sábado con la entrega del palmarés en la Gala de Clausura, cerrando una edición histórica que ha batido récord de espectadores.

Según el director del festival, José Luis Cienfuegos, "en un balance provisional, esta edición ha atraído a más de 100.000 espectadores a las salas de cine, superando en un 6% aproximadamente los 98.000 de la pasada edición, que a su vez supuso un aumento del 11% respecto a la anterior. El pasado miércoles 29 ya habíamos alcanzado la cifra de público total de 2024".