La Seminci cierra con récord histórico de público y con algo que no ocurría desde hace 41 años: "Han pasado 100.000"

La 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha concluido este sábado con la entrega del palmarés en la Gala de Clausura, cerrando una edición histórica que ha batido récord de espectadores.

Según el director del festival, José Luis Cienfuegos, "en un balance provisional, esta edición ha atraído a más de 100.000 espectadores a las salas de cine, superando en un 6% aproximadamente los 98.000 de la pasada edición, que a su vez supuso un aumento del 11% respecto a la anterior. El pasado miércoles 29 ya habíamos alcanzado la cifra de público total de 2024".

El jurado de la Sección Oficial ha decidido otorgar la Espiga de Oro ex aequo a The Mastermind, de la cineasta estadounidense Kelly Reichardt, y a Magallanes, del director filipino Lav Diaz, que cuenta con Albert Serra y Montse Triola como coproductores. Esta decisión, poco frecuente en la historia de Seminci, se ha producido en solo tres ocasiones anteriores: 1963, 1971 y 1984.

Según el jurado, The Mastermind "con elegancia e ironía deconstruye las reglas del género para revelar lo que se oculta detrás de la acción: el deseo, la ilusión y el fracaso. A través de una narrativa que juega con las convenciones del cine de atracos, Kelly Reichardt despliega una mirada íntima sobre la fragilidad y la perseverancia humanas".

Por su parte, Magallanes ha sido premiada porque «nos permite sumergirnos en el pasado desde el presente, releyendo la historia colonial desde una perspectiva compleja y crítica", destacando su "propuesta estética, fotográfica y temporal extraordinaria» y su "ambición narrativa, su rigor formal y su singular manera de articular la reflexión histórica con la experiencia cinematográfica".

Resto de los premios

La Espiga de Plata ha sido para Silent Friend, de Ildikó Enyedi, que también se ha alzado con el Premio Espiga Verde por su "reconfortante mirada en un mundo en crisis".

El Premio Ribera del Duero a la mejor dirección ha sido otorgado a los realizadores argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini por La noche está marchándose ya, reconociendo su trabajo conjunto "que con ternura y lucidez nos recuerda el poder del cine como espacio de encuentro y de resistencia política".

En el apartado interpretativo, los ganadores han sido Eva Victor, por su trabajo en Sorry, Baby, película que también dirige, y Harry Melling, por Pillion, de Harry Lighton. Ambos actores «sostienen con brillantez dos dramas agridulces llenos de toques de humor, humanizando estas películas y haciendo estallar su núcleo emocional».

Además, el jurado otorgó una mención especial al trío de actores no profesionales Lionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Bernal por Lionel, de Carlos Saiz, destacando «su ardiente química y sus interpretaciones de profunda sinceridad emocional, que convirtieron esta historia de reconciliación tardía en un viaje poderoso y conmovedor».