Miguel Ángel, 16 años viviendo en Valladolid y trabajando en Madrid: "Pagaba 500 euros al mes, me llamaban loco"

Miguel Ángel en la estación antes de coger el tren Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Vivir en Valladolid y trabajar en Madrid ya no es algo inusual. Cada vez son más los ciudadanos que apuestan por seguir desarrollando su vida en la ciudad del Pisuerga mientras que su lugar de empleo está en la capital española.

Lo que hoy en día está absolutamente normalizado, hace casi dos décadas para algunos era impensable. Sin embargo, Miguel Ángel García fue un visionario siendo de los primeros en apostar por este modelo de vida.

Lleva 16 años haciendo este trayecto. Desde la pandemia solo tres días a la semana -con la implantación del teletrabajo- pero antes todos los días y todavía recuerda con una sonrisa sus inicios. "Me llamaban loco porque me gastaba 500 euros al mes en el viaje", afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Sin embargo, se ha terminado convirtiendo en uno de los impulsores porque una media de 2,5 millones de personas realizaron este trayecto en el año 2024. Muchos de ellos, trabajadores que apuestan por quedarse en la ciudad formando su vida.

En el caso de Miguel Ángel fue el arraigo a su tierra natal lo que le llevó a tomar esta decisión: "Quería vivir en Valladolid. En aquel entonces la vivienda no estaba tan cara pero apostamos por luchar contra la despoblación".

De este modo, matiza que no es solo el "factor vivienda" lo que lleva a muchos a tomar esta decisión, aunque lo cierto es que el elevado precio de los alquileres sí que está provocando que cada vez más personas -sobre todo jóvenes- se tengan que quedar en su ciudad por la imposibilidad de encontrar un precio asequible.

El usuario de Renfe reconoce que el teletrabajo también ha ayudado mucho. En su caso, se levanta cada día de madrugada para coger el tren que sale de la ciudad del Pisuerga a las 06:45 horas y se vuelve a las 17:00 horas.

Miguel Ángel bromea con que los propios vecinos madrileños tardan más que él en llegar al trabajo. "Algunos que viven en la periferia tienen casi 1 hora de viaje, lo mismo que yo", añade.

Pese a que ahora es una práctica habitual en muchos ciudadanos, sí que asegura que hace casi dos décadas algunos jefes consideraban que esta práctica restaría "eficacia" en su jornada laboral.

"Esta dinámica la hemos cambiado. Una gran parte de los trabajadores de mi empresa son de Valladolid y también se va eliminando la cultura del presencialismo con el teletrabajo", añade.

Y es que recuerda que el trayecto es de solo una hora a Valladolid y de tan solo media hora a Segovia. Además, los abonos ya no son tan caros como podían ser antes.

Algunos critican a quienes deciden tomar esta decisión por los retrasos que en los últimos meses se han experimentado y que complica la situación de muchos trabajadores que no han podido llegar a tiempo.

El vallisoletano asegura que los trenes llevan "un mes y medio funcionando como la seda" y que los retrasos, que se dan con más frecuencia por la tarde, se deben, en parte, a "caídas de luz e incidencias puntuales".

Mantener las bonificaciones

Actualmente, su precio es de 125 euros al mes con el descuento del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León. Una ayuda que se mantendrá hasta el 31 de diciembre del presente año.

Desde la plataforma de usuarios de Ave de Valladolid, de la que Miguel Ángel es presidente, continuarán exigiendo que se mantenga la bonificación. Confían en que ronde los 200 euros con el objetivo de que la clase media lo pueda pagar.

"De los 125 actuales, esperamos que el salto no supere los 200 para no quitar a los ciudadanos de Valladolid la posibilidad de quedarse", añade.

El presidente de usuarios AVE de Castilla y León, Carlos Perfecto, también ha hecho un llamamiento para mantener las bonificaciones el próximo año.

Perfecto asegura que los usuarios necesitan saber "qué va a decidir el Ministerio" sobre si va a implantar "el abono laboral, que llevamos diciendo desde hace 7 años, que es el marco jurídico y tarifario más acorde para utilizar de forma diaria y económicamente asumible por todos el tren".

Desde la asociación exigen una respuesta urgente porque cuanto más tiempo pase "más incertidumbre, angustia y cabreo" se produce por parte de la ciudadanía.

Asimismo, recuerdan que la medida de bonificar en un 50% los abonos de transporte suponen una gran ayuda y genera "beneficios no solo para el Gobierno de España sino también para las comunidades" dado que, matizan, permite "retener talento y hacer un efecto- llamada para que vuelvan".