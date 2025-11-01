El Langui celebra 45 años en Valladolid haciendo algo muy especial: “No descanso ni en mi cumpleaños, macho”

Juan Manuel Montilla, o lo que es lo mismo y como todo el mundo le conoce, ‘El Langui’ ha pasado un cumpleaños diferente este año.

Lo ha hecho trabajando en Valladolid, donde se encuentra rodando un documental con el que debuta como director de largometrajes.

El actor, músico y director madrileño, conocido por su papel en El truco del manco, película que le valió dos premios Goya en 2009, ha compartido en redes sociales un vídeo en el que se le ve viajando en tren desde Madrid a Valladolid.

En tono desenfadado como es habitual en él, comentaba: “No descanso ni en mi cumpleaños, macho”, mostrando la buena energía que lo caracteriza junto a su equipo de trabajo.

Eso sí, ha recriminado a alguien del equipo, en concreto una mujer, "tú podías haber puesto algo de por medio", bromeando siempre.

Durante la jornada, El Langui fue visto portando su acreditación de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que este sábado llegaba a su conclusión. Su presencia en la ciudad ha despertado curiosidad entre los asistentes y seguidores del certamen.

El Ayuntamiento de Valladolid también quiso sumarse a la felicitación y al reconocimiento del artista.

En una publicación en redes sociales, el consistorio compartió: “El alcalde Jesús Julio Carnero y los concejales Blanca Jiménez y Paco Blanco, han saludado al actor Langui, que se encuentra en Valladolid rodando un documental con el que se estrena como director de largometrajes”.