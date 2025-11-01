Las goteras en el Pisuerga obligan a suspender el partido entre CBC Valladolid y Cultural: los aficionados explotan

El encuentro de baloncesto entre el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto ha sido suspendido este sábado en el Polideportivo Pisuerga debido a las goteras que afectaban al parquet. El partido debía comenzar a las 19.00 horas, pero el estado de la pista ha hecho imposible su celebración.

Durante los minutos previos, los operarios intentaron secar el suelo mientras el público observaba cómo se colocaban papeleras para recoger el agua que caía del techo. En las redes sociales se pueden observar imágenes del parquet lleno de cubos y papeleras, "una de ellas casi en la pintura de una de las canastas", comentaban algunos aficionados

El delegado de campo inicialmente decidía que se iba a esperar unos diez minutos para comprobar si la situación mejoraba y permitir que el partido pudiera jugarse. Sin embargo, las condiciones no variaron y se decidió la suspensión definitiva. "El partido queda oficialmente suspendido por las goteras", ha confirmado hace unos minutos el club vallisoletano.

Aficionados con paraguas dentro del polideportivo RRSS

Desde la entidad, el CB Ciudad de Valladolid ha emitido un breve comunicado disculpándose por "las molestias e inconvenientes ocasionados" y ha asegurado que informará "cuando sea posible sobre la resolución" y una posible nueva fecha para el encuentro.

Desde el perfil oficial de la Cultural y Deportiva Leonesa también han explicado que el partido quesaba suspendido al no "haberse solucionado las filtraciones de agua ni disponer de un pabellón alternativo para jugar".

La decisión ha provocado quejas entre los aficionados, que no han dudado en expresar su malestar con pitos y comentarios en las gradas. Y es que algunos han tenido que abrir sus paraguas dentro del pabellón ante la persistencia de las goteras que caían sobre la pista y parte de las zonas de público.

Pero no acaba aquí la cosa, ya que en redes sociales, multitud de seguidores del club han estallado contra el Ayuntamiento de Valladolid por el estado del mismo. "Sinvergüenzas, se os cae la ciudad a cachos y sois incapaces de mover un dedo"; "se le tenía que caer la cara de vergüenza al alcalde de Valladolid"; o "el alcalde más incompetente de la historia de la ciudad. Estará en la Seminci tomando y riendo".