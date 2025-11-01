Fito Robles (37) y la tremenda explosión del fenómeno Siloé: "Hemos crecido a base de golpes"

Fito Robles, la voz de Siloé, en el Campo Grande durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Fito Robles (37 años, Valladolid) no para. EL ESPAÑOL de Castilla y León queda con él en las oficinas de Acera de Recoletos. Muy cerca de donde está el ‘Campo Grande’, que es como se llama el nuevo disco de la banda vallisoletana.

De hecho, pillamos al vocalista de Siloé escuchando el que será, tras ‘Las palabras’ y ‘Campo Grande’, el tercer single de este nuevo trabajo. No es por hacer spoiler, pero suena muy bien.

Fito, junto a Xavi Road a la guitarra, y Jaco Betanzos, a la batería, se preparan ya para afrontar el gran reto de una gira mundial, que pasará por varios países de Latinoamérica, y que promete y mucho. Como el nuevo disco, del que vamos conociendo píldoras y que tendrá 11 canciones.

Charlamos con el vocalista de una banda que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años para tratar muchos temas. Desde el pasado a un futuro que se antoja muy prometedor.

P.- ¿Cómo recuerda la creación de la canción de ‘La Verdad’?

R.- Estaba en una casa que tienen mis padres en El Pinarillo. Descansando de trabajar. Por aquel entonces era empleado en la televisión. Me encontraba en un lugar que llamábamos bodega y en el que mi padre guardaba objetos viejos. La escribí allí. Salió del tirón.

P.- ¿Pensaba que esa canción triunfaría?

R.- Nunca tuvimos esperanza en esa canción. Quise grabarla por grabarla. El jefe de nuestra primera compañía de discos, Marcos Collantes, dijo que ese debería ser el single. Cuando nos esforzamos un montón en que todos los temas del primer disco tuvieran banda, salvo ese. Lo grabamos corriendo porque me empeñé. Ahora se ha convertido en un tema con más de 26 millones de reproducciones. Casi nada.

P.- ¿Ve la luz en 2016 pero la compone antes?

R.- Sí, esa se compone en 2014.

P.- Ese tema es especial. Abre todos los conciertos con ella y una armónica, sea donde sea.

R.- Para nosotros es lo más importante porque nos hace conectar con lo que somos y con cómo empezamos. Es una forma de recordarnos a nosotros y nuestros inicios en la música.

P.- ¿Cómo ha evolucionado, en estos nueve años, Siloé?

R.- Hasta hemos contratado a un batería. Hemos creado una empresa que se llama La Niebla Récords. Tenemos nuestro propio sello discográfico. Nos autoeditamos. Crearemos una empresa paralela para el merchandising. Un estudio de grabación propio que nos lo ha dado los diez años de curro y de ahorro máximo.

Fito Robles durante la entrevista

P.- La banda ha crecido mucho desde 2016.

R.- Empecé yo solo. Fue un proyecto en el que pedí dinero, básicamente a una editorial. Me adelantó el montante y, con ello, pagué la primera mitad del primer álbum. La otra mitad la puso la primera compañía discográfica. Así empezamos a lanzarnos. Después, entró Xavi en el proyecto, en el segundo disco. Él era el productor del álbum, pero no quiso cobrar su parte, solo entrar en la banda. Más tarde entró Óscar, en el tercer trabajo en el que establecimos la empresa. En el cuarto, ‘Santa Trinidad’, comenzó Jaco. Y hasta hoy, girando.

P.- Gran evolución.

R.- Ahora tenemos una oficina. Al principio yo hacía las canciones y alquilábamos el estudio de Óscar y sobrevivíamos. De repente, todo cambió. Comenzamos a ser más profesionales. Hemos crecido a base de golpes.

P.- Explíqueme lo de los golpes.

R.- De los dos primeros discos de Siloé no tenemos los derechos. Sí de autor, pero no los discográficos. Ahí tomamos la determinación de crear nuestro propio sello. En las giras nos han estafado por todos lados. Ha sido la mayor estafa del mundo. Por ello, decidimos tener nuestra propia oficina en ese sentido. En las producciones también nos han estafado. A día de hoy seguimos cometiendo errores. Mucha gente gana mucho más dinero en un concierto que se agota de Siloé que Siloé. Por esta razón, cada vez más, queremos tener el poder de nuestro proyecto. No por ser más poderosos, sino por poder manejar algo que es nuestro.

P.- ¿Cómo ha evolucionado Fito Robles en estos años?

R.- Es buena pregunta. Creo que nos hemos dado cuenta, todos los socios, de que este es un curro de todo o nada. O metes toda la carne en el asador, o un proyecto de este tipo no tira.

P.- ¿Es el mismo o se le ha subido la fama a la cabeza?

R.- Hay gente que nos dice que no nos volvamos gilipollas y nosotros siempre les decimos que somos gilipollas. Ojalá el curro nos lleve a mejor. Estoy convencido de que sí. Todos tenemos una percepción de lo que es un artista que no es la que es. Hemos cambiado a mejor porque hemos tenido la suerte de contar con un crecimiento relativamente lento, aunque la gente no lo ve. Ve el de ahora, de los últimos dos años.

P.- Hay mucho trabajo detrás y durante muchos años.

R.- Siloé ha trabajado mucho. Hemos pasado por sitios pequeños. Eso te da una conciencia de lo que es cada curro. Cada persona que contratamos en la empresa sabe todo lo que hay detrás. Eso nos hace crecer de forma personal y tomar las riendas de nuestra vida de una forma consciente.

P.- ¿Desgasta?

R.- No puedo explicar a todo el mundo lo difícil que es nuestro trabajo, lo que sufrimos de gira, la de meses que pasamos fuera de casa, que son muchos, y lo cansados que estamos. La gente no nos mira buscando entenderlo. Lo hace para escuchar las canciones. Nos viene a ver y quieren pasárselo bien y que les des un abrazo.

P.- ¿Se puede atender a todo el mundo?

R.- No puedes atender a todo el mundo. Hay veces que tienes que cortar una conversación y la gente piensa que me he convertido en gilipollas. Ya lo siento, si lo ven así. Es lo que hay. Nuestro día tiene 24 horas y no se puede llegar a todo. Pese a ello, con los buenos amigos, con mi círculo más cercano y pequeño, la relación sigue siendo muy sana. Quedamos en los mismos sitios para hacer las mismas cosas. Ellos no me ven como el de Siloé o el que lo ha reventado, sino como su amigo, el de la facultad, de barrio, o de los scouts. Eso es muy importante y lo seguimos manteniendo.

P.- Prevenir el cansancio es clave.

R.- Muchas veces uno puede ser un gilipollas, más o menos, porque está más cansado o menos. Eso hay que cuidarlo. Por eso se necesita ayuda psicológica para afrontar esto. Tenemos al mejor.

P.- ¿Cuentan con un psicólogo?

R.- Sí, como te he dicho, con el mejor. Haber crecido nos ha dado dinero para poderlo contratar y priorizar en eso. Él nos retroalimenta asegurando que hay que ser agradecidos, y nos da pautas para tratar bien a la gente. Quizás hayamos crecido para mejor. Cuando estábamos, hace dos años, en la mierda, te ves desbordado. Pero esta persona te da consejos para que todo vaya a mejor.

P.- ¿Es en 2023, con ‘Santa Trinidad’, cuando dan el pelotazo?

R.- Creo que sí, aunque pienso que el éxito de Siloé viene un poco más tarde. Mucha gente, cuando escucha Santa Trinidad, nos dice que es nuestro disco, pero la gente nos ha visto 300 veces en directo y ahí es cuando los temas han calado. En 2024-2025 es cuando los seguidores empezaron a disfrutar más de este trabajo. Los discos necesitan escuchas. En Santa Trinidad nadie veía discos de oro. Recuerdo a Xavi, Óscar, y a mí ir con un PDF del disco por las productoras y discográficas y nadie creía en eso. Es normal y lo entiendo.

P.- Todo cambia…

R.- Ahora, de repente, a todo el mundo le gusta ‘Esa estrella’. O aseguran que ‘Todos los besos’ es un single. Nadie lo veía hace años.

P.- Son nueve temas que son himnos ya. ¿‘Todos los besos’ es su canción más emblemática?

R.- A día de hoy, nosotros mismos, no nos explicamos el porqué de que ‘Todos los besos’ sea la canción que más gusta del disco. No porque a nosotros no nos guste, pero muchas veces nos preguntamos el porqué de que conecte tanto con las personas. Quizás porque tenga unos acordes más luminosos y la letra sea de superación sin nada negativo. No sabemos. Es guay no saberlo porque nos hace seguir escribiendo canciones. Haríamos parecidas a este tema para asegurarnos el éxito y en nuestro nuevo disco no hay ninguna que se le parezca. Sería torpe hacer lo mismo.

P.- Y ‘Si me necesitas llámame’ con ese “¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?”. ¿A quién mandaría usted a tomar por culo?

R.- A muchas cosas. A la gente que te molesta en tu vida privada. De vez en cuando a los teléfonos móviles. Le pondría 27 horas al día. Llevo fatal no tener tiempo. Mandaría a tomar por culo al que me impide pasar tiempo con mi familia. Hay veces que la gente no entiende. Son cosas naturales. También al que polariza. Yo soy muy moderado en el trato y odio la crispación política. Me parece algo deleznable. Polarizar las opiniones que el mundo tiene para todo y el con esto o sin esto no me gusta. Si haces esto votas a este. La gente habla sin saber. No conocen la vida de la gente. No va así el tema.

P.- ‘Sangre en las venas’ es un himno del Real Valladolid. ‘Nada que se parezca a ti’, de Castilla y León. ¿Cuándo se lanzaron pensaban que llegarían tan lejos?

R.- Que va y me da orgullo. ‘Nada que se parezca a ti’ es una canción que escribimos en 2020, en pandemia. No se editó hasta 2023. La sacamos y no ocurrió nada con esa canción. Eso sí que lo hicimos por nuestra tierra y porque nos dio la gana. En el vídeo original, que muy poca gente ha visto, salen unos cuantos artesanos de Castilla y León. Nos apetecía darles visibilidad. Que con ‘Sangre en las venas’ o ‘Nada que se parezca a ti’, la gente lo acoja y se use en campañas para nosotros es miel sobre hojuelas, pero las canciones vienen de antes.

Fito en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Con el tema de la cruz han tenido algún problema?

R.- Llevamos sacando la cruz muchos años. No pasa nada. Nosotros, antes lo hacíamos sin ninguna pretensión y ahora también. Lo pasamos bien, nos significamos con ello y ya está. No hay más explicaciones.

P.- ¿Recuerda su primer concierto? ¿Le daba respeto?

R.- El primer concierto que di en mi vida lo hice con una banda que se llamaba ‘Código 84’. El cantante era de León y lo hice en el Bar Molly Malone’s de allí. Tendría 15 o 16 años y pediría hasta permiso a mis padres. Lo recuerdo con cariño. Descubrí lo que era cantar en directo, pero tenía unos nervios terribles. Recuerdo que me bailaban los dedos. Ahí tomas conciencia de lo difícil que es actuar delante de la gente. Hay que tener el repertorio controlado.

P.- ¿Ahora es consciente de que su espectáculo en directo engancha?

R.- Sí. Somos muy conscientes de eso. Admiro mucho a los actores porque saben canalizar mucho su energía. Al músico no se le prepara para tocar en directo. Los actores saben canalizar esa energía para llegar a la gente. Somos conscientes de que, a veces, enganchamos y otras no.

P.- ¿Este año cuantos conciertos llevan? Se notará en el bolsillo y en la cuenta corriente también.

R.- La gira del pasado año fue deficitaria. Hicimos más conciertos de los que deberíamos. Desde hace dos años se habían cerrado los cachés. Al final del año llevábamos a una gente en directo que no podíamos mantener. Este 2025 nos está empezando a ir muy bien. Estamos muy contentos y orgullosos. Ahorramos todo que podemos para el montaje de la siguiente gira. Esto es algo que hemos aprendido. Ahora viene un montaje grande. Ir a Latinoamérica nos va a costar mucho dinero.

P.- ¿Gana mucho un grupo como Siloé en este complicado mundo de la música?

R.- Menos de lo que la gente se cree. Es una inversión a muy largo plazo. Nosotros nunca hemos pensado en eso, en lo que gana personalmente cada uno. Sí en lo que gana la empresa. No queremos enriquecernos personalmente.

P.- ¿Qué supone para ustedes el nuevo disco ‘Campo Grande’?

R.- Es una apuesta en el mejor momento del grupo, todavía más por lo local. Es lo más punky que podíamos hacer. Todo el mundo estaba esperando la gira de Siloé a nivel internacional. Un triple salto mortal. Darlo con ‘Campo Grande’, con nuestra tierra, y que la gira se llame ‘Campo Grande World Tour me parece que es lo más punky que podemos hacer ahora mismo. Eso pasa por apoyarnos en lo que somos. Nuestra oficina está en el Campo Grande. Desde aquí es desde donde pasan las cosas.

P.- ‘Las palabras’ es el primer single y ‘Campo Grande’, el segundo. ¿En 2026 conoceremos todos los temas?

R.- La canción de ‘Campo Grande’ se escribió en 2023. Es una historia real. Siempre quise que se mostrase. En 2026, si Dios quiere en mayo, espero que se conozcan casi todos los nuevos temas. En principio el disco tendrá 11 canciones.

Fito en el Campo Grande

P.- ¿Han estado grabando su tercer sencillo hace nada?

R.- Este martes hemos grabado el tercer tema en Hornillos de Cerrato. Se va a llamar ‘Si te pones de mi parte’.

P.- Ha anunciado una gira mundial, ¿por dónde van a estar?

R.- Nos hace muchísima ilusión pisar, por primera vez, Colombia, Chile y Argentina. En México ya habíamos estado, aunque pasaremos también mucho tiempo allí en la gira. Nos da muchísimo orgullo abrir el concierto de Franz Ferdinand en Buenos Aires. Pisar Chile, que es el país en el que más escuchas tenemos de Latinoamérica, nos hace especial ilusión.

P.- Tienen muchas colaboraciones con diferentes artistas. ¿Con cuál les gustaría probar?

R.- Muchas. A nivel internacional trabajar con Sam Fender o con Wrld on Drugs, con muchos artistas. En lengua castellana, Bunbury siempre ha sido nuestro referente. El grupo es fan de Héroes del Silencio. Habrá un par de guiños hacia ellos en el próximo disco.

P.- ¿Preparados para lo que viene?

R.- La verdad es que no. Estamos tan borrachos del día a día, que creo que es una excusa para no pensar en lo que viene. No creo que nadie esté preparado para ello.

P.- ¿Vértigo?

R.- Vértigo, vértigo. El otro día me decía mi mánager, Óscar, que es parte de Siloé, que sueña con lo de ir con el tráiler por Latinoamérica y quedarse atascado en un camino. Veremos lo que ocurre.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- Seguir haciendo música. Somos muy sencillos. Mantener la oficina aquí. Ganar tranquilidad pese a todo lo que viene y mantener la ilusión por hacer música. El nivel de curro es muy exigente.