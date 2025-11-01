Detenido por octava vez en un año un joven en Valladolid tras agredir a un menor en el paseo Juan de Austria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de lesiones cometido el pasado 18 de octubre, cuando agredió a un menor en el paseo Juan de Austria de la capital.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional a este medio, los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas, cuando la víctima, un joven menor de edad, se encontraba acompañada de una chica, también menor, en esa zona.

En ese momento se les acercó el presunto agresor, del que no se ofrece nacionalidad, a quien el joven conocía por una conversación mantenida semanas antes, en la que el detenido había proferido varios insultos hacia la madre de la víctima.

Al ser recriminado por esos insultos, se inició una discusión durante la cual el agresor propinó un puñetazo en el rostro del menor y huyó del lugar, provocándole un corte sangrante en la ceja.

La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario Río Hortega, donde recibió varios puntos de sutura, y posteriormente presentó denuncia en la Comisaría de Distrito de Valladolid-Delicias.

Los agentes iniciaron una investigación para identificar al autor, que finalmente fue localizado y detenido el pasado 29 de octubre.

El joven resultó ser conocido por la Policía Nacional por su vinculación con grupos juveniles violentos de la ciudad y por haber sido detenido en ocho ocasiones en lo que va de año, aunque la agresión que motivó esta investigación no guarda relación con esos hechos.

Tras ser arrestado, el joven fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración. El atestado fue remitido a la autoridad judicial, quedando el detenido en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.