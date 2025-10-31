Un fin de semana para disfrutar con dos partidazos únicos en Valladolid: "Será una gran fiesta del rugby"

Foto de familia de los dos partidos de rugby que se disputarán en Valladolid el 15 y 16 de noviembre

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, junto al presidente de la Real Federación Española de Rugby, Carlos Martín ‘Hansen’, la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Mayte Martínez y miembros del VRAC y de El Salvador han presentado dos partidazos que se disputarán en la ciudad del Pisuerga el próximo fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Por un lado, el 15 de ese mes, a las 17:00 horas y en el Estadio José Zorrilla, España se va a enfrentar a Inglaterra A. Por otro, el domingo 16 de noviembre, en Pepe Rojo y desde las 12:00 horas, se disputará el encuentro de la Supercopa de España entre el VRAC y El Salvador.

“Será una gran fiesta del rugby durante todo el fin de semana. Dos días pletóricos. El rugby es un gran deporte que nos identifica con las canteras y hechos como son los títulos. Primero con el partido de España y luego con el duelo vallisoletano en la Supercopa”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Dos días únicos en los que el deporte del oval será protagonista en la ciudad del Pisuerga.

Una fiesta

“El compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con el rugby es un orgullo y digno de alabar. Será un gran fin de semana con la Selección Española que va a jugar, por primera vez, con Inglaterra A, un equipo de primer nivel. El día siguiente, la Supercopa”, ha asegurado Carlos Martín ‘Hansen’.

El presidente de la Real Federación Española de Rugby ha destacado la progresión de la Selección que ha pasado del puesto 14 al 20 en el ranking. Después ha destacado que la Supercopa de España la vayan a disputar dos equipos de Valladolid.

“VRAC y El Salvador vuelven a encontrarse en Pepe Rojo. Es un reconocimiento al potencial que Valladolid tiene en el mundo del rugby. Además, vamos a anunciar grandes eventos que se celebrarán en la ciudad en los próximos meses”, ha añadido ‘Hansen’.

Otra cita para no perderse en Zorrilla

El presidente de la Federación ha anunciado que antes del partido de España con Inglaterra A se va a instalar una fan zone para que todo el que quiera pueda divertirse antes del choque.

“Será una zona perimetrada para entrar en un lugar autorizado y ligado al rugby para que la gente disfrute antes y después del partido. Antes del sábado, 15 de octubre, día del partido, habrá alguna actividad previa con la selección inglesa”, ha añadido el presidente.

Hansen ha asegurado que los precios que se establecen para el partido son de 25 euros en tribuna y 18 en fondo para adultos y de 12 euros y 6 respectivamente para los más pequeños.

“No hay excusas, con estos precios, para venir al rugby. Para pasar todo el día aquí. Hacemos un llamamiento a la gente de Valladolid para que acuda, pero hacemos una previsión de que el 50% de los asistentes serán de fuera”, ha añadido Hansen.

Sobre los problemas de conexión en Pepe Rojo, la concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha señalado que “están intentando subsanarlo” para que “las retrasmisiones puedan ser de calidad”.